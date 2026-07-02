Tay vợt Nguyễn Hải Đăng chia tay giải cầu lông Canada mở rộng 2026

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng của cầu lông TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Hải Đăng là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam dự giải Canada mở rộng 2026. Trong ngày 1-7 (theo giờ Việt Nam) Hải Đăng đã ra sân thi đấu trận đầu tiên nội dung đơn nam. Trước đối thủ Harry Huang (Anh), tay vợt của Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm giành điểm số. Dù vậy đối thủ đã thể hiện sự áp đảo trong cả 2 ván đấu để vượt lên thắng 2-0 (21/15, 21/7).

Hải Đăng thua 0-2 nên chính thức dừng bước tại giải. Giải cầu lông Canada mở rộng 2026 có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới. Trước đó, Hải Đăng đã dự giải Mỹ mở rộng 2026 nhưng cũng không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Tay vợt của Thể thao TPHCM vừa bị tụt 5 bậc qua đó xuống hạng 66 thế giới trên bảng xếp hạng công bố mới nhất của BWF. Cùng tại bảng xếp hạng cá nhân nam thế giới, Lê Đức Phát tụt 14 bậc, xuống hạng 124 thế giới. Đức Phát không thi đấu thành công tại giải quốc tế ở Italy mới đây.

Tại bảng xếp hạng nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ hạng 25 dù không thi đấu thời gian qua. Trong khi đó, Vũ Thị Trang tiếp tục tăng 1 bậc để vươn lên hạng 98 thế giới. Trong tháng 7 này, Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải Trung Quốc mở rộng 2026 có cấp độ BWF World Tour Super 1000. Cô là đại diện duy nhất của Việt Nam có suất tham dự giải đấu trên.

MINH CHIẾN