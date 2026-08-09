Tay vợt cầu lông Nguyễn Tất Duy Lợi giành ngôi vô địch giải trẻ tại Philippines

Cầu lông trẻ Việt Nam đã góp mặt trong 3 trận chung kết giải trẻ Philippines Junior International Series 2026 và có 1 chiến thắng của tay vợt Nguyễn Tất Duy Lợi.

Nguyễn Tất Duy Lợi đã có ngôi vô địch đơn nam tại Philippines. Ảnh: VBF

Ngày 9-8 theo giờ địa phương tại Philippines, 2 tay vợt trẻ của Việt Nam là Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền lần lượt tham gia thi đấu trong 3 trận chung kết của giải.

Duy Lợi là hạt giống đơn nam số 3 đã chơi trận chung kết trước hạt giống số 10 Leong Di Shan (Malaysia). Ván thứ nhất, Duy Lợi là người chơi ưu thế hơn đối thủ. Tuy vậy, tay vợt của cầu lông Việt Nam lại mất điểm đáng tiếc ở những tình huống cuối của ván đấu do đó bị đối thủ vượt qua 22/20. Lấy lại tinh thần trong 2 ván sau đó, Duy Lợi chơi tự tin và hiệu quả bằng nhiều pha đập cầu ghi điểm chính xác để giành lại chiến thắng lần lượt 21/17 và 21/16.

Thắng 2-1 tại chung kết, Nguyễn Tất Duy Lợi có ngôi vô địch đơn nam ở Philippines lần này. Tiếp sau đó, cầu lông Việt Nam chứng kiến Nguyễn Thị Thu Huyền thi đấu chung kết đơn nữ trước Kungkaew Kakanik (Thái Lan, hạt giống số 3). Trận đấu diễn ra với sự giằng co giữa 2 tay vợt. Thu Huyền để thua 20/22 tại ván thứ nhất nhưng sau đó giành lại chiến thắng 21/14 trong ván thứ 2. Dẫu thế tại ván thứ 3, cô gác vợt 13/21. Thua 1-2 ở chung kết, Thu Huyền chấp nhận ngôi á quân đơn nữ trong giải đấu.

Cũng tại ngày cuối của giải, Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền cùng thi đấu chung kết nội dung đôi nam nữ.

Hai tay vợt của Việt Nam đã để cặp tay vợt hạt giống số 1 là Khairul Azlan Khashah, Nur Aina Maisarah (Malaysia) thắng 2-0. Chính vì vậy, Duy Lợi và Thu Huyền có vị trí thứ nhì chung cuộc ở nội dung đôi nam nữ tại giải.

MINH CHIẾN