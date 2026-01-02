Tay vợt 15 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền tăng 64 bậc trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới

Nguyễn Thị Thu Huyền đang là gương mặt triển vọng của cầu lông Việt Nam. Ảnh: VBF

Bảng xếp hạng mới nhất được Liên đoàn cầu lông quốc tế BWF vừa công bố, Nguyễn Thị Thu Huyền đã tăng 64 bậc để lên hạng 328 đơn nữ thế giới. Tay vợt mới 15 tuổi của cầu lông Việt Nam vắng mặt tại SEA Games 33-2025, tuy nhiên, cô được tham dự nhiều giải đấu trong cấp độ trẻ ở giai đoạn cuối năm 2025 từ đó gia tăng điểm số tích cực cho mình.

Trước khi kết thúc năm 2025, Thu Huyền đã thi đấu và đứng hạng 5 đơn nữ giải Bangladesh International Series 2025 và giành HCĐ đơn nữ giải Bangladesh International Challenge 2025.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, Thu Huyền tiếp tục là gương mặt được đầu tư tập huấn trong năm 2026 để làm các nhiệm vụ quốc tế.

Cách đây nửa tháng, Thu Huyền còn giữ hạng 1042 trên bảng xếp hạng thế giới. Tuy nhiên cô đã có thay đổi chuyên môn vượt bậc để lên hạng 328 thế giới lúc này.

Tại bảng xếp hạng mới nhất của cầu lông nữ thế giới, tay vợt Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ hạng 22. Cô sẽ bắt đầu chương trình thi đấu quốc tế vào tuần tới để cải thiện thứ hạng trong năm 2026. Trong khi đó, gương mặt kỳ cựu Vũ Thị Trang giữ hạng 138 thế giới. Vũ Thị Trang vừa hoàn thành SEA Games 33-2025 với tấm HCĐ nội dung đôi nữ cho cầu lông Việt Nam. Năm 2025, Vũ Thị Trang đã ghi dấu với 2 lần lên ngôi vô địch giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025 tổ chức lần lượt tại Ninh Bình và Bắc Ninh trước khi tham dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN