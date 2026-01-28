Nguyễn Thùy Linh sẽ trở lại Đức để bảo vệ ngôi á quân giải cầu lông BWF 300

Tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam đã có tên trong danh sách đăng ký tham dự giải Đức mở rộng 2026 sẽ tổ chức vào tháng 2 tới đây.

Nguyễn Thùy Linh dự kiến sang Đức thi đấu vào tháng 2 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh sẽ tiếp tục có cơ hội bảo vệ ngôi á quân hoặc tiến tới vô địch giải cầu lông Đức mở rộng khi tay vợt này đã đăng ký tham dự giải năm nay.

Trong các năm 2024 và 2025, Nguyễn Thùy Linh đều góp mặt trận chung kết giải cầu lông Đức mở rộng. Đáng tiếc, tay vợt số 1 của Việt Nam đều thua trận nên nhận ngôi á quân. Năm 2024, Thùy Linh để thua tay vợt Mia Blichfeldt (Đan Mạch) tại trận chung kết trong khi năm ngoái, cô thua đáng tiếc đối thủ Yeo Jia Min (Singapore) ở cuộc đấu tranh ngôi vô địch.

Năm nay, Thùy Linh đặt mục tiêu sẽ tiếp tục có thể lọt vào trận đấu cuối cùng. Giải cầu lông Đức mở rộng 2026 được tổ chức từ ngày 24-2 tới 1-3. Trong giải năm nay, tay vợt số 2 thế giới Wang Zhi Yi (Trung Quốc) đăng ký góp mặt ở danh sách sơ bộ nên đây sẽ là đối thủ đáng gờm cho Thùy Linh và những gương mặt còn lại.

Giải cầu lông Đức mở rộng 2026 thuộc cấp độ BWF World Tour Super 300 thế giới. Đây là giải đầu tiên khởi đầu hành trình sang châu Âu trong năm 2026 của Nguyễn Thùy Linh. Cô dự kiến thực hiện khoảng 4 giải đấu ở các quốc gia châu Âu để tăng cường chuyên môn. Tại bảng xếp hạng thế giới BWF vừa công bố ngày 27-1, Nguyễn Thùy Linh đang giữ vị trí 21 thế giới.

Thùy Linh đã thi đấu giải tại Ấn Độ và Indonesia vừa qua. Tay vợt đang có mặt tập luyện tại Việt Nam để chuẩn bị thể lực, chuyên môn tốt nhất.

MINH CHIẾN