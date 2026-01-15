Nguyễn Thùy Linh so tài với tay vợt số 2 thế giới ở giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026

Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp tay vợt số 2 thế giới trong ngày thi đấu 15-1 tại giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026.

Nguyễn Thùy Linh được chờ đợi làm nên bất ngờ tại giải Ấn Độ mở rộng 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp thách thức chuyên môn đầu tiên trong năm 2026 là tay vợt số 2 thế giới Wang Zhi Yi (Trung Quốc). Cuộc đấu thuộc vòng 2 nội dung đơn nữ tại giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026 đang diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ).

Tại trận ra quân ở vòng 1, thi đấu tối muộn ngày 14-1, Nguyễn Thùy Linh đã chiến thắng tay vợt chủ nhà Tanvi Sharma sau 68 phút thi đấu. Thùy Linh vượt qua đối thủ trong cuộc tranh tài giằng co với 3 ván đấu bằng tỷ số lần lượt là 20/22, 21/12, 21/15.

Giải đấu tại Ấn Độ là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên trong năm nay của Nguyễn Thùy Linh. Giải có cấp độ BWF World Tour Super 750 của cầu lông chuyên nghiệp thế giới. Nguyễn Thùy Linh không được xếp hạt giống tại giải này.

Trước khi sang Ấn Độ thi đấu, tay vợt Wang Zhi Yi đã giành ngôi á quân giải cầu lông Malaysia mở rộng 2026. Giải đấu này có cấp độ BWF World Tour Super 1.000. Vì thế, giới chuyên môn dự báo Thùy Linh sẽ không dễ dàng áp đảo được tay vợt số 2 thế giới trong cuộc đọ sức ở Ấn Độ lần này. Hiện tại, Wang Zhi Yi đang là đương kim vô địch đơn nữ giải cầu lông vô địch châu Á.

Nguyễn Thùy Linh đang giữ hạng 22 thế giới và tay vợt của Việt Nam đặt mục tiêu nỗ lực thi đấu để tích lũy chuyên môn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng BWF.

MINH CHIẾN