Tay vợt Nguyễn Thùy Linh dừng bước tại SEA Games 33

Tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam đã không có phong độ tốt nhất nên thua trận ở nội dung đơn nữ tại SEA Games 33-2025.

Nguyễn Thùy Linh đã thua trận đáng tiếc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thùy Linh rất tập trung cho kỳ SEA Games 33-2025 và kỳ vọng sẽ có thể chạm tay vào tấm huy chương. Tuy nhiên, cô đã không thành công.

Ngày 11-12, tay vợt nữ số 1 Việt Nam thi đấu trận đầu tiên nội dung đơn nữ trước Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi. Thùy Linh là người khởi đầu tốt hơn đối phương khi giành được chiến thắng 21/16 tại ván thứ nhất. Chính thắng lợi này giúp tay vợt của Việt Nam có tinh thần cao để bước vào ván thứ 2. Tuy nhiên, cô lại để lỡ cơ hội vượt lên chiến thắng trong ván này. Hai tay vợt đã thi đấu bám đuổi điểm số và Thùy Linh để thua vào điểm quyết định với kết quả 20/22.

Ván thứ 3 là sự căng thẳng với tay vợt của Việt Nam. Thùy Linh chủ động chơi tấn công để tìm cơ hội vượt lên dẫn điểm. Dù thế, cô lại không chiến thắng được tay vợt Indonesia. Ván đấu khép lại với tỷ số thua 14/21 cho Thùy Linh.

Trận đấu khép lại với kết quả 2-1 cho tay vợt của Indonesia. Để thua trận, Nguyễn Thùy Linh chính thức dừng bước tại SEA Games 33-2025.

Như vậy, sau các lần tham dự SEA Games từ trước tới nay, Nguyễn Thùy Linh vẫn chưa giành được huy chương ở nội dung đơn nữ. Tại SEA Games 32-2023, cô dừng bước ở tứ kết đơn nữ. Năm nay, cô thua ngay trận đầu tiên. Trước đó, Thùy Linh đã thi đấu nội dung đồng đội nữ nhưng không thành công cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam.

MINH CHIẾN