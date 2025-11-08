Nguyễn Thùy Linh vào chung kết giải cầu lông Masters Hàn Quốc 2025

Nguyễn Thùy Linh đứng trước cơ hội vô địch giải Masters 2025 ở Hàn Quốc nếu có phong độ cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đối thủ tại trận bán kết nội dung đơn nữ của Nguyễn Thùy Linh (hạt giống số 2) trong ngày 8-11 là tay vợt Hina Akechi (Nhật Bản).

Trước trận đấu, những dự đoán kết quả tranh tài đều nghiêng cơ hội chiến thắng dành cho Nguyễn Thùy Linh. Cô khởi đầu tốt trong ván đầu khi liên tục dẫn điểm trước đối thủ bằng những quả đập quyết đoán, làm cho Hina Akechi vất vả phòng thủ. Ván này kết thúc với chiến thắng 21/11 cho Thùy Linh. Ván thứ 2, Hina Akechi tích cực phòng thủ và thỉnh thoảng đưa những đường cầu dài để Thùy Linh mất sức. Dù vậy, tay vợt của Nhật Bản cũng không làm khó được Thùy Linh. Cô tiếp tục gác vợt với tỷ số 17/21.

Nguyễn Thùy Linh vượt qua đối thủ 2-0 tại bán kết để giành quyền vào trận chung kết giải cầu lông quốc tế Masters 2025 ở Hàn Quốc. Số liệu thống kê từ ban tổ chức cho thấy, Thùy Linh chỉ mất 41 phút để vượt qua đối thủ tại bán kết.

Tính từ đầu năm 2025, Nguyễn Thùy Linh đã lọt vào 4 trận chung kết đơn nữ là giải Đức mở rộng 2025, Canada mở rộng 2025, Việt Nam mở rộng 2025 và bây giờ là Masters 2025 ở Hàn Quốc. Đáng chú ý trong 3 trận chung kết trước giải đấu ở Hàn Quốc, Thùy Linh đều thua trận đáng tiếc.

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam có cơ hội giành ngôi vô địch giải năm nay ở Hàn Quốc. Đối thủ tại chung kết vào ngày 9-11 của Thùy Linh là hạt giống số 1 Chiu Pin-Chian (Đài Bắc Trung Hoa). Tay vợt này đang xếp hạng 20 thế giới.

MINH CHIẾN