Tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh cùng góp mặt giải cầu lông Masters 2025 ở Hàn Quốc

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh được chọn là hạt giống số 2 tại giải đấu ở Hàn Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh được chọn là hạt giống đơn nữ số 2 tại giải cầu lông quốc tế Masters 2025 bắt đầu khởi tranh ngày 4-11 theo giờ địa phương tại Hàn Quốc. Thùy Linh là gương mặt duy nhất của cầu lông Việt Nam góp mặt vòng đấu chính nội dung đơn nữ tại giải. Theo bốc thăm, Thùy Linh sẽ gặp tay vợt phải tham dự vòng loại để có mặt vòng đấu chính trong trận đầu tiên.

Sau gần 1 tháng, Thùy Linh mới trở lại các giải đấu quốc tế chính thức của Liên đoàn cầu lông thế giới BWF. Giải Masters 2025 thuộc cấp độ BWF World Tour Super 300 của cầu lông thế giới. Mục tiêu mà cô hướng tới là thi đấu đạt kết quả tốt nhất tại Hàn Quốc.

Cùng tham dự với Thùy Linh có tay vợt Nguyễn Hải Đăng. Gương mặt số 1 cầu lông nam Việt Nam không phải hạt giống ở giải tại Hàn Quốc lần này nhưng được tham dự từ vòng đấu chính. Đối thủ tại trận đầu tiên của Hải Đăng sẽ là tay vợt Kuo Kuan Lin (Đài Bắc Trung Hoa). Hải Đăng vừa thi đấu giải quốc tế mới đây tại Indonesia và để lại kết quả khích lệ. Tuy nhiên, tay vợt của thể thao TPHCM và đội tuyển cầu lông Việt Nam vẫn hướng tới mục tiêu gia tăng thành tích và nâng cao thứ hạng trên bảng xếp hạng BWF.

Ngoài 2 tay vợt này, cầu lông Việt Nam còn có cặp tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh tham dự nội dung đôi nam. Họ sẽ gặp 2 tay vợt chủ nhà Hàn Quốc tại vòng đầu tiên là Noh Jin Seong, Park Seung Min. Giải cầu lông quốc tế Masters 2025 ở Hàn Quốc sẽ kéo dài tới ngày 9-11.

MINH CHIẾN