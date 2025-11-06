Hải Đăng dừng bước còn Thùy Linh vào tứ kết giải cầu lông tại Hàn Quốc

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã thi đấu với sự tập trung cao nhất tuy nhiên chưa có được chiến thắng để vào tứ kết đơn nam giải Masters 2025 ở Hàn Quốc.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã để thua trận ở Hàn Quốc nên lỡ hẹn vào tứ kết đơn nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 6-11 theo giờ địa phương, 2 tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam tiếp tục tranh tài nội dung đơn ở giải cầu lông quốc tế Masters 2025 tại Hàn Quốc.

Nguyễn Hải Đăng đã gặp đối thủ mạnh là hạt giống số 4 Jeon Hyeok Jin (Hàn Quốc). Trong ván đầu tiên, Hải Đăng để tay vợt chủ nhà chơi áp đảo qua đó vượt lên thắng 21/16. Ván thứ 2, Hải Đăng có sự chính xác hơn ở những quả đập quyết định từ đó giành chiến thắng với kết quả sít sao 25/23. Đáng tiếc tại ván thứ 3, tay vợt của Việt Nam xuống thể lực lên gác vợt 2/21. Thua chung cuộc 1-2, Nguyễn Hải Đăng đã dừng bước tại giải đấu.

Tuy nhiên, cầu lông Việt Nam vẫn còn Nguyễn Thùy Linh lọt vào tứ kết nội dung đơn nữ trong ngày thi đấu 6-11. Cô là hạt giống số 2, đã gặp Hung Yi-Ting (Đài Bắc Trung Hoa) để tìm suất góp mặt tứ kết. Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Thùy Linh là người áp đảo hoàn toàn trận đấu để vượt lên thắng dễ dàng 2-0 (21/18, 21/9). Tay vợt nữ của Việt Nam sẽ gặp Lee So Yul (Hàn Quốc) tại trận tứ kết diễn ra ngày 7-11. Như vậy, cầu lông Việt Nam đã không còn các tay vợt góp mặt nội dung nam sau khi Hải Đăng thua thi đấu đơn và Đình Hoàng, Đình Mạnh thua ở thi đấu đôi. Giải Masters 2025 ở Hàn Quốc còn tranh tài tới ngày 9-11.

MINH CHIẾN