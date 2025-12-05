Tay vợt Nguyễn Thùy Linh không được chọn là hạt giống đơn nữ môn cầu lông

Tuyển thủ số 1 của cầu lông Việt Nam lỡ cơ hội được chọn là hạt giống trong nội dung đơn nữ tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự nội dung đơn nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển cầu lông chờ đợi Nguyễn Thùy Linh sẽ có cơ hội được chọn làm hạt giống đơn nữ tại SEA Games 33-2025 nhưng điều này không xảy ra.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, gần như chắc chắn Nguyễn Thùy Linh không thuộc nhóm 4 tay vợt có thứ hạng cao nhất nội dung đơn nữ để được xếp hạt giống nhằm có lợi thế về bốc thăm.

Một trong những nguyên do khiến Thùy Linh không được là hạt giống bởi thứ hạng của cô trên bảng xếp hạng thế giới BWF chỉ là 22. 4 tay vợt nữ được xếp hạt giống theo các nhánh đấu tại nội dung đơn nữ tại SEA Games 33-2025 lần lượt là Pornpawee Chochuwong (Thái Lan, số 6 thế giới), Putri Kusuma Wardani (Indonesia, số 7 thế giới), Ratchanok Intanon (Thái Lan, số 8 thế giới), Jeo Jia Min (Singapore, hang 18 thế giới).

2 năm trước tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, Nguyễn Thùy Linh đã được xếp hạt giống và đứng ở nhánh 3 nội dung đơn nữ. Dù vậy, cô chỉ lọt tới tứ kết và chưa thể giành được huy chương cá nhân. Theo danh sách đăng ký sơ bộ của đội tuyển cầu lông Thái Lan ở nội dung đơn nữ, tay vợt từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 là Supanida Katethong vẫn có tên trong danh sách tranh tài Đại hội lần này. Đội tuyển cầu lông chủ nhà góp mặt 10 tay vợt nữ.

MINH CHIẾN