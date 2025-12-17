Võ sĩ pencak silat Nguyễn Tấn Sang vượt qua đòn xấu của đối thủ giành HCV SEA Games 33

Tấn Sang đã nỗ lực thi đấu trong trận chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Tấn Sang đã thi đấu trận chung kết hạng cân 80kg nam vào sáng ngày 17-12 trước đối thủ chủ nhà Bunchit Suthat. Thế trận một chiều gần như nghiêng về võ sĩ người TPHCM ngay từ khi bắt đầu. Tuy nhiên, trong tình huống cuối trận, Bunchit Suthat đã tung pha đá vào đầu gối của Tấn Sang khiến tuyển thủ của Việt Nam bị đau, phải nằm sân.

Ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam đã phản đối kịch liệt khi cho rằng đó là pha tấn công phạm lỗi. Tấn Sang vẫn nén đau chờ quyết định cuối cùng. Sau khi xem lại băng hình, trọng tài bàn vẫn công nhận đòn tấn công của võ sĩ Thái Lan. Trận đấu vẫn được tiếp tục diễn ra khi còn 30 giây cuối và Tấn Sang kịp giữ điểm để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 84-53.

Nam tuyển thủ đã nén đau để hoàn thành trận chung kết quyết định. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng giúp Tấn Sang bảo vệ tấm HCV đồng thời có lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games. Nén đau rời sàn đấu, nam võ sĩ đã khóc khi chia sẻ cảm xúc sau khi vượt qua đối thủ chủ nhà: “Đây là trận đấu quan trọng. Tôi đã vào trận với tinh thần cao nhất. Võ sĩ đối thủ biết rằng khi đánh ngang bằng là không ghi được điểm nên đã có tình huống đá vào đầu gối làm tôi bị đau. Đó là thời điểm rất quan trọng. Trong lúc ngồi chờ trọng tài quyết định khi chỉ còn 30 giây là kết thúc, các đồng đội cùng Ban huấn luyện đã nói rất to với tôi rằng hãy chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng trên bờ vai. Tôi rất tập trung và lúc đó chỉ nghĩ mình phải làm tốt, mang thành tích về cho tổ quốc”.

Đòn đánh bất ngờ vào đầu gối khiên võ sĩ của Việt Nam bị đau. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Tấn Sang trở thành người giành HCV đầu tiên cho đội tuyển pencak silat Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Nam tuyển thủ cho biết tấm HCV lần này xin gởi tặng người hâm mộ, gia đình và các thầy cô đã luôn động viên tinh thần cho mình khi chuẩn bị và tham dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN