Nhìn lại thành quả 12 HCV của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Điền kinh trở thành đội tuyển giành nhiều HCV nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam tính tới thời điểm này nhờ cơn “mưa vàng” tại ngày cuối tranh tài 16-12 của môn đấu.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thi đấu xuất sắc tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các tấm HCV của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025 tới từ thành tích của Nguyễn Trung Cường (3.000m chướng ngại vật nam), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy 3 bước nam), Nguyễn Thị Ngọc (400m nữ), Bùi Thị Ngân (1.500m nữ), Nguyễn Thị Oanh (5.000m nữ, 10.000m nữ, 3.000m chướng ngại vật nữ), Quách Thị Lan (400m rào nữ), tiếp sức 4x400m nữ, Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ), Trần Thị Loan (nhảy xa nữ) và tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

Quách Thị Lan đã giành HCV cá nhân đầu tiên tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Kết quả thi đấu lần này là nỗ lực của các tuyển thủ. Tuy nhiên, thành tích thi đấu SEA Games 33-2025 cũng là một trong những sự chuẩn bị chuyên môn để điền kinh Việt Nam hướng đến nhiệm vụ quốc tế các năm tiếp theo, đặc biệt là ASIAD 20 năm 2026. Chúng ta có một số VĐV trẻ đạt phong độ tốt tại SEA Games 33-2025 và khi họ được cơ hội phát triển sẽ tiếp tục làm tốt thành tích ở phía trước”, lãnh đội điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết.

Ở kỳ SEA Games 33-2025, điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu với tổng thành tích 12 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ. Mục tiêu ban đầu được Ban huấn luyện đề ra là tuyển thủ phấn đấu giành 12 HCV, và nếu có cơ hội có thể hướng tới 14 HCV. Tuy nhiên, ngoài các chiến thắng ở SEA Games 33-2025 thì điền kinh Việt Nam cũng gặp những bất ngờ khi không thể có HCV nội dung 800m nữ, đi bộ nữ 20km vốn là thế mạnh của chúng ta.

Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự 50 tuyển thủ ở 38 nội dung trong 47 nội dung được tổ chức. Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh vẫn là người đạt kết quả tốt nhất với 3 tấm HCV cá nhân.

Ban huấn luyện chúc mừng VĐV chạy tiếp sức 4x400m nữ giành HCV. Ảnh: DP

Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam - ông Nguyễn Mạnh Hùng nhìn nhận rằng các kết quả của VĐV đã là thành tích chuẩn bị của đội tuyển theo từng nội dung, tuy nhiên, trong thi đấu thì thực tế còn những bất ngờ diễn ra cụ thể.

Tuyển thủ nhận HCV tại nội dung nhảy xa nữ.

Điền kinh Việt Nam sẽ rút kinh nghiệm sau khi về nước để tiếp tục xây dựng lực lượng chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia vào năm 2026.

Tại SEA Games 33-2025, đội chủ nhà Thái Lan giữ vị trí nhất đoàn khi có 14 HCV.

MINH CHIẾN