Các kình ngư khoác áo lính tỏa sáng ở đấu trường SEA Games 33

Thể thao Việt Nam đã có sự đóng góp thành tích đáng kể từ các tuyển thủ Quân đội tại kỳ SEA Games 33-2025 và những tấm huy chương của họ là kết quả đẹp nhất dành tới Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12.

Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn là 2 tuyển thủ tiêu biểu của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tấm HCV của Mai Trần Tuấn Anh cùng đồng đội ở nội dung tiếp sức 4x1.500m thi đấu bơi mặt nước mở (bơi đường dài) vào ngày 20-12 (ngày cuối SEA Games 33-2025) là tấm HCV thứ 87 của Đoàn thể thao Việt Nam. Thành tích kể như kết thúc lại kỳ tranh tài quyết liệt của đội tuyển bơi Việt Nam tại Thái Lan vừa qua.

Trong kỳ thứ 2 tham dự SEA Games, Mai Trần Tuấn Anh thể hiện xuất sắc chuyên môn với tấm HCV để đời. “Thi đấu bơi đường dài rất cần thể lực tích lũy. Tôi đã được chuẩn bị từ đầu năm với mục tiêu phấn đấu giành thành tích cao nhất. Cuối cùng, mình đã hoàn thành được nội dung. Quan trọng nhất, tôi và mọi người đóng góp thêm vào kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam”, Mai Trần Tuấn Anh hồ hởi bày tỏ sau khi kết thúc thi đấu tại SEA Games 33-2025.

Cũng trên đường bơi của mặt nước mở SEA Games 33-2025, gương mặt trẻ của thể thao Quân đội và đội tuyển bơi Việt Nam này còn giành HCB tại cự ly 10km. Trước đó khi thi đấu tại hồ bơi có mái che, Mai Trần Tuấn Anh làm được bất ngờ là giành ngôi á quân cự ly 1.500m tự do (về đích ngay sau đàn anh Nguyễn Huy Hoàng). Đánh giá về tuyển thủ, chuyên gia Gustavo của đội tuyển bơi Việt Nam nhìn nhận Tuấn Anh có sức bền tốt và đủ những cơ hội phát triển trong nhóm cự ly dài vì thế đây được xem là 1 trong những người kế cận triển vọng cho đàn anh Nguyễn Huy Hoàng ở tương lai.

Mai Trần Tuấn Anh (ngoài cùng, bên trái) đã có HCV thi đấu bơi mặt nước mở. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đường đua xanh tại SEA Games 33-2025 còn chứng kiến những tấm HCV đầy cảm xúc của Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp cá nhân) và Nguyễn Quang Thuấn (400m hỗn hợp cá nhân). Tuyển thủ Nguyễn Quang Thuấn đã bước ra ngoài cái bóng của người chị ruột Nguyễn Thị Ánh Viên để giành HCV SEA Games 33-2025 đầy giá trị. “Lần đầu tiên tôi giành được HCV tại SEA Games, kết quả rất ý nghĩa. Tôi không hề gặp áp lực nào trong Đại hội lần này. Tôi xác định mình xuống nước là cứ bơi hết khả năng và tôi đã làm được”, Nguyễn Quang Thuấn trao đổi sau khi về đức cự ly 400m hỗn hợp cá nhân.

Điều thú vị là, Quang Thuấn và Hưng Nguyên luôn so kè trong 2 nội dung sở trường gồm 200m hỗn hợp cá nhân, 400m hỗn hợp cá nhân trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp gồm SEA Games 31, 32, 33. Lần này, từng người chiếm lĩnh ở một nội dung cụ thể của mình. Chia sẻ về kết quả thi đấu, nam tuyển thủ Trần Hưng Nguyên cho rằng tất cả cùng hướng tới giành thành tích vì màu cờ sắc áo mang vinh quang cho Tổ quốc nên bất kể ai đạt HCV SEA Games 33-2025 thì đó là niềm tự hào của thể thao Việt Nam.

Nguyễn Quang Thuấn giành HCV giá trị tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để có được những kết quả chuyên môn ngày hôm nay, từng người họ (Quang Thuấn, Hưng Nguyên) đã nỗ lực tập luyện trong môi trường thể thao bơi lội Quân đội với sự kỷ luật và quyết tâm cao nhất. Kình ngư Quang Thuấn tin rằng môi trường thể thao Quân đội giúp mình được trưởng thành và luôn giữ tinh thần thi đấu cao nhất trước mọi thách thức.

Ở SEA Games 33-2025, người hâm mộ còn kịp chứng kiến cô gái trẻ Nguyễn Thúy Hiền (16 tuổi) trưởng thành hơn so với SEA Games 33-2023 cách đây 2 năm. Thúy Hiền đã giành cho mình tấm HCĐ cự ly 100m ếch nữ với thông số 1’10”40 để phá kỷ lục quốc gia đã tồn tại 15 năm của cựu kình ngư Phạm Thị Huệ trước đây. Kỷ lục cũ là 1’10”64. Thúy Hiền đã chia sẻ tại Thái Lan rằng mình có những sự tự tin để cố gắng phát triển tốt nhất thành tích và trên hết là giành được huy chương cho bơi lội Việt Nam. Tại SEA Games năm nay, gương mặt trẻ này là thành viên quan trọng ở đội hình tiếp sức 4x100m tự do nữ, 4x200m tự do nữ cùng giành được HCĐ.

Bất ngờ được chú ý của đội tuyển bơi Việt Nam là kết quả giành HCB cự ly 200m bướm nam của Dương Văn Hoàng Quy tại SEA Games 33-2025. Lần đầu tiên tuyển thủ được tham dự SEA Games và giành ngôi á quân ở tuổi 17.

MINH CHIẾN