Tuyển thủ Võ Huỳnh Anh Khoa giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại ASEAN Para Games 13

Võ Huỳnh Anh Khoa được động viên tinh thần sau khi giành HCV đầu tiên tại ASEAN Para Games 13. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Đúng như dự báo của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, chúng ta sẽ sớm đạt được những tấm huy chương đầu tiên ở buổi sáng thi đấu chính thức 21-1 tại ASEAN Para Games 13 được diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Đội tuyển bơi thể thao người khuyết tật là những người có kết quả đáng chú ý. Trong ngày thi đấu, VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa đã giành HCV đầu tiên cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13.

Thi đấu nội dung 400m tự do nam, hạng thương tật S8, Võ Huỳnh Anh Khoa đã xuất sắc về đích đầu tiên với thời gian 5’26”16 để giành HCV cho mình. Kết quả trên là ngôi vô địch đầu tiên mà Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có tại Thái Lan lần này. Cùng trong nội dung, đội bơi người khuyết tật Việt Nam còn có VĐV Hàn Quang Thoại giành HCB với kết quả 5’50”95 và HCĐ thuộc về VĐV Đặng Văn Công (5’55”49).

Võ Huỳnh Anh Khoa (giữa) đã giành HCV 400m tự do nam hạng thương tật S8. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Ngay tại hồ bơi, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã gặp mặt, động viên và chúc mừng thành tích của Võ Huỳnh Anh Khoa cùng các tuyển thủ khi mang về thành tích đáng chú ý. Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam – bà Lê Thị Hoàng Yến cũng có mặt và chúc mừng thành tích thi đấu của 3 tuyển thủ.

Trước đó, thể thao người khuyết tật Việt Nam chứng kiến VĐV bơi Đỗ Thanh Hải đã giành HCB tại nội dung 400m tự do nam hạng thương tật S6. Thanh Hải đạt kết quả 5’58”14. Về nhất là VĐV Bejino Gary (Philippines) với kết quả 5’32”88. Kết quả của Đỗ Thanh Hải được tính là tấm huy chương đầu tiên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có tại ASEAN Para Games 13.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc mừng các VĐV bơi thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Đại hội sẽ thi đấu tới hết ngày 26-1. Thể thao người khuyết tật Việt Nam góp mặt ở 11 môn trong chương trình tranh tài chính thức.

MINH CHIẾN