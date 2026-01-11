Lực sĩ Lê Văn Công sẽ là người cầm cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

Lực sĩ Lê Văn Công sẽ tham dự ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan tới đây. Ảnh: MINH CHIẾN

Thông tin từ Ủy ban Paralympic Việt Nam cho SGGP biết, lực sĩ cử tạ người khuyết tật Lê Văn Công sẽ được chọn là gương mặt cầm cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trong lễ khai mạc ASEAN Para Games 13 sắp tới.

Vào ngày 12-1, thành viên tiền trạm của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ sang Thái Lan. Trong ngày 15-1, các thành viên của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ di chuyển tới Nakhon Ratchasima (Thái Lan) chính thức tham dự ASEAN Para Games 13.

Lê Văn Công là lực sĩ cử tạ người khuyết tật hàng đầu của Việt Nam. Tại ASEAN Para Games 12 tổ chức ở Campuchia, lực sĩ này đã giành 2 HCV, qua đó đóng góp vào thành tích 10 HCV mà đội cử tạ người khuyết tật giành được ở đấu trường trên.

Lê Văn Công đang là lực sĩ lập kỷ lục 3 lần liên tiếp giành huy chương tại đấu trường Paralympic của thế giới. Tại Paralympic năm 2016 ở Brazil, Lê Văn Công đã giành HCV. Tiếp đó ở Paralympic năm 2021 tại Nhật Bản, Lê Văn Công có HCB. Thi đấu Paralympic năm 2024 ở Pháp, Lê Văn Công đã giành HCĐ. Tại cuộc bầu chọn VĐV, HLV thể thao tiêu biểu toàn quốc 2025 vừa qua, Lê Văn Công đã được bầu chọn đứng vị trí thứ nhì trong danh sách 5 VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam.

Chia sẻ về sự chuẩn bị chuyên môn trước khi sang Thái Lan góp mặt ASEAN Para Games 13, Lê Văn Công cho biết bản thân rất tập trung đối với đấu trường này và quyết tâm giành kết quả tốt nhất để đóng góp thêm thành tích cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Lê Văn Công vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương vai. Tuy nhiên, lực sĩ khẳng định tinh thần và sự quyết tâm của mình vẫn là nỗ lực cao nhất tại Thái Lan lần này. Lê Văn Công từng giành HCV tại ASEAN Para Games các năm 2007, 2009, 2014, 2015, 2017, 2022 và 2023.

MINH CHIẾN