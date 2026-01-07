Các môn khác

Thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường thi đấu ngày 15-1

Các thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ sang Thái Lan tranh tài ASEAN Para Games 13 vào ngày 15-1 tới đây.

VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 15-1. Ảnh: THÁI DƯƠNG
VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 15-1. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Thông tin từ Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cho biết, các thành viên sẽ sang Thái Lan vào ngày 15-1. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã được thành lập với 184 thành viên, trong đó Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – bà Lê Thị Hoàng Yến là trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu tại Thái Lan lần này. Thành phần đoàn tham gia tranh tài có 3 bác sỹ là ông Đào Đức Bôn, Nguyễn Việt Tuấn và Nguyễn Đăng Ngọc.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đăng ký góp mặt 141 VĐV ở 11 môn gồm điền kinh (35 VĐV, 2 VĐV dẫn đường), bơi (29), cử tạ (13), cầu lông (10), bóng bàn (15), cờ vua (18), judo (4), boccia (3), bắn cung (8), quần vợt (2), đấu kiếm (4). Mục tiêu của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là phấn đấu giành từ 40 đến 50 HCV trong các nội dung góp mặt.

Ban tổ chức tiến hành phân loại thương tật của VĐV trong các ngày 17 tới 19-1. Đại hội sẽ khai mạc ngày 20-1 và bế mạc ngày 26-1. ASEAN Para Games 13 sẽ diễn ra 19 môn (gồm 536 nội dung): điền kinh, bắn cung, cầu lông, bóng đá khiếm thị 5 người, boccia, bowling, cờ vua, xe đạp, bóng đá thiểu năng 7 người goalball, judo khiếm thị, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền ngồi, bơi, bóng bàn, bóng rổ xe lăn người, đấu kiếm xe lăn, quần vợt xe lăn.

Dự kiến ngày 27-1, các thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ về nước sau khi kết thúc tranh tài.

