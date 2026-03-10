Võ sĩ muay TPHCM giành 6 HCV tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

Các trận chung kết tại giải đã khép lại để chứng kiến những nhà vô địch trong từng nội dung và năm nay đội muay TPHCM có 6 ngôi vô địch đáng nhớ.

Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu của đội TPHCM 1 đã giành ngôi vô địch tại giải. Ảnh: H.HIẾU

Giải muay vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 kết thúc tối ngày 10-3 trên sàn đấu tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Pleiku).

Trong giải năm nay, võ sĩ muay TPHCM 1 đã giành 6 tấm HCV quan trọng tại các hạng cân theo từng nhóm tuổi.

Ở nhóm tuổi 17-40, đội TPHCM 1 đã đứng hạng nhì với 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Trong đó, 4 tấm HCV lần lượt thuộc về thành tích của Huỳnh Hà Hữu Hiếu (48kg nữ), Lý Diệu Phước (51kg nam), Nguyễn Thanh Tùng (75kg nam) và Phạm Tấn Vàng (81kg nam). Tại nhóm tuổi 15-16, đội TPHCM 1 đứng hạng 3 với thành tích 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Hai tấm HCV thuộc về kết quả thi đấu của võ sĩ Đinh Văn Đức Anh (51kg nam) và Nguyễn Lợi (67kg nam).

Ngoài thành tích trên, muay TPHCM còn có thêm các kết quả của đội TPHCM 2 với 1 HCB, 6 HCĐ nhóm tuổi 17-40 và 1 HCB, 3 HCĐ nhóm tuổi 15-16.

Tại giải đấu, nhiều võ sĩ muay hàng đầu của Việt Nam đều đạt được những thành tích vô địch như chờ đợi. Trong đó, người hâm mộ đã chứng kiến Bùi Hải Linh (Hà Nội 1, 51kg nữ), Triệu Thị Phương Thủy (Hà Nội 1, 54kg nữ), Nguyễn Thị Chiều (Hà Nội 1, 60kg nữ), Nguyễn Thị Phương Hậu (Thanh Hóa 1, 63,5kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (Thái Nguyên 1, 75kg nữ), Phạm Minh Lộc (Quân đội 1, 54kg nam), Đào Đại Hải (Công an Nhân dân 1, 60kg nam), Trương Cao Minh Phát (Tây Ninh 1, 63,5kg nam), Lê Thái Sơn (Hà Tĩnh 1, 86kg nam)… giữ vững vị trí số 1 của mình.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc của giải, đội Hà Nội 1 xếp nhất nhóm tuổi 17-40 (6 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ). Vị trí hạng 3 là đội Thanh Hóa 1 (3 HCV, 3 HCB). Các đội Quân đội 1, Thái Nguyên 1, Tây Ninh 1, Hà Tĩnh 1, Công an Nhân dân 1 ở vị trí tiếp theo. Nhóm tuổi đã ghi nhận 39 đội thi đấu.

Với nhóm tuổi 15-16, đội Thanh Hóa 1 xếp nhất (4 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ). Hạng nhì là đội Hà Nội 1 (4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ). Đứng sau các vị trí này là đội Quân đội 1, Gia Lai 1, Thái Nguyên 1, Quảng Ninh 1…

Đây là giải đấu đầu tiên trong hệ thống quốc gia của muay Việt Nam. Toàn giải có gần 400 VĐV nam, nữ đã tham gia thi đấu.

MINH CHIẾN