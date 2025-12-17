Võ sĩ muay Việt Nam hoàn thành SEA Games 33 với 2 HCV

Các võ sĩ đội tuyển muay Việt Nam đã khép lại chương trình thi đấu SEA Games 33-2025 với 11 tấm huy chương, trong đó có 2 HCV.

Võ sĩ Nguyễn Thị Phương Hậu (xanh) đã có chiến thắng trước đối thủ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển muay Việt Nam đã góp mặt 6 trận chung kết tại ngày cuối cùng 17-12 của môn đấu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ giành được 2 chiến thắng.

Ngôi vô địch đầu tiên thuộc về võ sĩ Nguyễn Thị Chiều. Cô đã đấu với đối thủ chủ nhà Thái Lan Kamtakrapoom Kaewrudee tại trận tranh HCV hạng cân 57kg. Thi đấu với sự tập trung cao độ, Nguyễn Thị Chiều đã vượt qua đối thủ giành chiến thắng. Sau trận chung kết này, đội tuyển muay Việt Nam còn có Nguyễn Thị Phương Hậu đã thắng Sahot Areeya (Thái Lan) tại chung kết hạng cân 60kg nữ để mang về HCV thứ 2.

Hai tấm HCV của các võ sĩ Nguyễn Thị Chiều và Nguyễn Thị Phương Hậu giúp đội tuyển muay Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 33-2025. Tại các trận chung kết khác, Bàng Quang Thắng (71kg nam), Phạm Ngọc Mẫn (63,5kg nam), Nguyễn Thanh Tùng (75kg nam), Dương Đức Bảo (48kg nam) đã không thể có chiến thắng nên nhận HCB.

Môn muay của SEA Games 33-2025 có 18 nội dung thi đấu. Trong đó 16 nội dung dành cho đối kháng và 2 nội dung dành cho biểu diễn. “Các tuyển thủ đã tập trung thi đấu để có kết quả tốt nhất và đây là những nỗ lực của toàn đội”, phụ trách bộ môn muay (Cục TDTT Việt Nam) – bà Từ Thị Lê Na trao đổi.

Kết thúc thi đấu SEA Games 33-2025, đội muay Việt Nam có 2 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Chủ nhà Thái Lan dẫn đầu môn này với 10 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)