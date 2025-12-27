Đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận thưởng hơn 1,5 tỷ đồng nhờ thành tích SEA Games 33

Thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã được khen thưởng nhiều khoản có giá trị trước thành tích thi đấu SEA Games 33-2025 từ cấp quản lý trong ngày 26-12.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã được khen thưởng với thành tích SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Khen thưởng để khích lệ tinh thần

Chiều ngày 26-12, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã tổ chức khen thưởng 1 tỷ đồng dành cho thành tích của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Cùng với đó các đơn vị đồng hành của Liên đoàn điền kinh Việt Nam khen thưởng thêm tổng giá trị 534 triệu đồng. Qua đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam được khen thưởng 1 tỷ 534 triệu đồng với thành tích SEA Games 33-2025. Tại kỳ Đại hội lần này, điền kinh Việt Nam đã giành 35 huy chương (12 HCV, 12 HCB, 11 HCĐ).

Nguyễn Thị Oanh là một trong những gương mặt có kết quả tốt tại Đại hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đánh giá về thành tích, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Hoàng Vệ Dũng cho rằng đây là kết quả khích lệ chuyên môn, ghi nhận sự chuẩn bị của các HLV, VĐV. Tuy nhiên, đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới phát triển tốt hơn những thành tích tiếp theo. Chia sẻ tại buổi khen thưởng, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt tin rằng đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có những cơ hội có thể vượt trên thành tích 12 HCV tại SEA Games 33-2025 tuy nhiên chúng ta đã “mất” kết quả HCV ở 3-4 HCV trong dự báo. Dẫu vậy, phần thưởng dành cho các HLV, VĐV điền kinh Việt Nam sẽ là sự động viên tinh thần cho các tuyển thủ.

Tính tới thời điểm này, đội tuyển điền kinh Việt Nam là một trong số các đội tuyển thể thao thành tích cao (ngoài bóng đá) được khen thưởng cao nhất từ thành tích SEA Games 33-2025.

Tập trung không dàn trải

Các phần thưởng được đánh giá để khích lệ tinh thần cho VĐV. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong thành tích cao nhất (12 HCV) của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025, các tuyển thủ nữ mang về 10 HCV còn VĐV nam giành được 2 HCV. Nhìn nhận thực tế, lãnh đội điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Đức Nguyên chia sẻ rằng điền kinh Việt Nam sẽ phải hướng tới sự tập trung đào tạo, lựa chọn con người theo nội dung phù hợp để phát triển thành tích trong tương lai ở các đấu trường lớn.

Ngoài ra, chúng ta sẽ cần tăng cường lực lượng trẻ nhằm có sự chuyên tâm, không dàn trải. “Tại kỳ SEA Games 33-2025, lực lượng VĐV của điền kinh Việt Nam có 17 tuyển thủ ở độ tuổi dưới 20 trong thành phần 50 tuyển thủ đã thi đấu. Trong đó, nhiều gương mặt đạt được kết quả chuyên môn cao, có dấu ấn”, ông Nguyễn Đức Nguyên nói thêm.

Dự kiến từ năm 2026, việc chọn VĐV tham dự đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có tiêu chuẩn chuyên môn đầu vào nhằm huy động đúng các nguồn lực đạt kết quả tốt nhất.

Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã phá 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, tiếp sức 4x400m nam và phá 4 kỷ lục quốc gia từ thành tích thi đấu tại Thái Lan.

Trên thực tế, điền kinh Việt Nam vẫn phải xác định mục tiêu cao nhất là giành thành tích HCV ở ASIAD 20 năm 2026 và thành tích SEA Games 33-2025 là bước đệm để nhà quản lý có sự đầu tư tiếp tục vào năm tới.

MINH CHIẾN