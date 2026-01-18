Điền kinh Việt Nam áp lực trước chỉ tiêu HCV ASIAD 20

Tuyển thủ nhảy xa Trần Thị Loan nếu đạt phong độ tốt hoàn toàn đủ cơ hội tranh huy chương ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thận trọng về mục tiêu

Theo kế hoạch đề ra, điền kinh Việt Nam nhắm cơ hội giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ đối với ASIAD 20. Mục tiêu được xây dựng cụ thể theo chiến lược chuyên môn mà nhà quản lý Liên đoàn điền kinh Việt Nam tham mưu trong Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 20245.

Trong buổi làm việc Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn điền kinh Việt Nam lần thứ 2 tổ chức ngày 17-1, ưu tiên hàng đầu được đặt ra để điền kinh nước nhà thực hiện là mục tiêu thành tích chuyên môn cụ thể cho ASIAD 20. Theo đó, xác định từ lực lượng VĐV và dự báo thành tích của một số nội dung trọng điểm, chỉ tiêu phấn đấu có HCV được hướng tới. Tại buổi làm việc, trưởng Ban chuyên môn Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Phạm Thế Triều đưa ra những phân tích cụ thể từ thực tiễn chuyên môn của năm 2025 để đánh giá cơ hội đối với ASIAD 20. Hiện tại, bài toán phối hợp tìm sự hiệu quả đầu tư cho điền kinh Việt Nam giữa bộ môn (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn điền kinh Việt Nam vẫn là đòi hỏi đảm bảo hài hòa.

SEA Games 33-2025 là chương trình thi đấu quốc tế gần nhất giúp điền kinh Việt Nam kiểm tra chuyên môn thực tế VĐV để dự báo tới ASIAD 20. Chúng ta đã có 12 HCV tại các nội dung 3.000m chướng ngại vật nam (Nguyễn Trung Cường), nhảy ba bước nam (Hồ Trọng Mạnh Hùng), 400m nữ (Nguyễn Thị Ngọc), 1.500m nữ (Bùi Thị Ngân), 5.000m nữ (Nguyễn Thị Oanh), 10.000m nữ (Nguyễn Thị Oanh), 400m rào nữ (Quách Thị Lan), 3.000m chướng ngại vật nữ (Nguyễn Thị Oanh), tiếp sức 4x400m nữ, nhảy cao nữ (Bùi Thị Kim Anh), nhảy xa nữ (Trần Thị Loan), tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Tuy thế, đa số chỉ số chuyên môn đạt HCV chưa vượt HCV tại ASIAD (tính theo thành tích ASIAD 19).

Áp lực sẽ là động lực

Đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam được tập trung chuyên môn ngay từ tháng 1-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giành HCV ASIAD 20 sẽ là bài toán nhiều áp lực mà Cục TDTT Việt Nam cùng bộ phận chuyên môn tìm phương hướng thực hiện. Không riêng đội tuyển điền kinh Việt Nam, một số đội tuyển thể thao khác hướng đến nhiệm vụ giành HCV ASIAD 20.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam từng cho rằng, áp lực lớn cũng phần nào sẽ là động lực để VĐV điền kinh Việt Nam quyết tâm chinh phục thách thức. Lần đầu tiên và cũng duy nhất tới lúc này, điền kinh Việt Nam đã giành HCV tại Đại hội thể thao châu Á là kỳ ASIAD 18 năm 2018. Chúng ta có 1 HCV nhảy xa nữ của Bùi Thị Thu Thảo và 1 kết quả HCV đang chờ chính thức trao lại cho Quách Thị Lan ở nội dung 400m rào nữ.

Về chuyên môn, Quách Thị Lan đang tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 20. Cô đã đạt kết quả 56”82 để vô địch 400m rào nữ SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, thành tích HCV 400m rào nữ ASIAD đang là 54”45 còn kết quả HCĐ ASIAD của nội dung này là 55”68.

Với nội dung nhảy xa nữ, tuyển thủ Xiong Shiqi (Trung Quốc) từng đạt HCV tại ASIAD 19 với kết quả 6m73. Trong khi đó, tuyển thủ Trần Thị Loan của điền kinh Việt Nam vừa vô địch nhảy xa nữ SEA Games 33-2025 bằng kết quả 6m53.

Một trong những nội dung được điền kinh Việt Nam kỳ vọng làm tốt về thành tích năm 2026 là tiếp sức 4x400m nữ. Tại SEA Games 33-2025, các chân chạy tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam vô địch với thông số 3’32”59. Chỉ số chuyên môn đạt HCV nội dung này tại ASIAD 19 là 3’27”65 còn HCĐ là 3’30”88.

Trong Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn điền kinh Việt Nam lần 2, cấp quản lý xác định thời gian chuẩn bị chuyên môn cho ASIAD 20 còn 8 tháng nên tất cả bắt đầu vào guồng tập huấn ngay từ sau SEA Games 33-2025, không có sự nghỉ ngơi. Điền kinh Việt Nam lấy trọng tâm thành tích là ASIAD 20, đồng thời cũng chuẩn bị nối tiếp lực lượng để bước vào SEA Games 34 trong năm 2027.

MINH CHIẾN