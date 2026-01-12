Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch trong nhà châu Á 2026

Dự kiến, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ cử tuyển thủ tham dự một số nội dung tại giải vô địch trong nhà châu Á 2026 tổ chức vào tháng 2 tới đây.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh từng giành HCV tại giải điền kinh trong nhà châu Á 2023. Ảnh: AAA

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tính toán lực lượng cụ thể để đăng ký tham dự giải vô địch trong nhà châu Á 2026. Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết kế hoạch tham dự giải đấu trên đã được xây dựng. Lực lượng VĐV sẽ do Ban huấn luyện tính toán theo nội dung.

Giải năm nay được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 6 tới 8-2. Các nội dung được tổ chức thi đấu gồm 60m, 800m, 3.000m, nhảy cao, nhảy ba bước, tiếp sức 4x400m, ném lao, 60m rào, đẩy tạ, 400m, 1.500m, nhảy xa, 10 môn phối hợp (nam), 60m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, 60m rào, nhảy cao, ném lao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ, tiếp sức 4x400m, 7 môn phối hợp (nữ) và tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

Tại lần gần nhất giải điền kinh vô địch trong nhà châu Á diễn ra năm 2024 ở Iran, đội tuyển điền kinh Việt Nam không tham dự. Tuy nhiên trước đó vào năm thi đấu 2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành 1 HCV và 1 HCB. Thành tích HCV thuộc về Nguyễn Thị Oanh (1.500m) và HCB là của Nguyễn Thị Huyền (400m). Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh là 1 trong những người nhiều kinh nghiệm và thành tích nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải vô địch trong nhà châu Á.

MINH CHIẾN