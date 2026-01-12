Điền kinh Việt Nam vào chu kỳ rèn luyện mới

Từ ngày 5-1, các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã bước vào giai đoạn tập huấn đầu tiên trong năm 2026, chuẩn bị Asiad 20.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên (phải) thi đấu nội dung 100m rào nữ tại SEA Games 33 (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Tại Trung tâm Đào tạo vận động viên (VĐV) cấp cao quốc gia (Hà Nội), lực lượng tập huấn gồm nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, như: Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Cẩm Tú, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Oanh, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Bùi Thị Kim Anh, Bùi Thị Loan, Nguyễn Trung Cường, Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc, Bùi Thị Ngân, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Loan…

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, sau SEA Games 33, ban huấn luyện đã rà soát lực lượng để chuẩn bị năm mới. Liên đoàn tiếp tục tập trung vào các VĐV đã đạt thành tích tốt tại Thái Lan vừa qua, đồng thời tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ đang có phong độ cao.

Những nhà vô địch SEA Games vẫn là nòng cốt trong kế hoạch huấn luyện chuyên môn. Năm 2026, đội tuyển sẽ tham dự nhiều giải đấu quốc tế, trong đó Asiad 20 tại Nhật Bản là mục tiêu trọng điểm. Quan điểm xây dựng lực lượng trong chu kỳ mới là chọn VĐV phù hợp, tránh dàn trải nhưng vẫn đảm bảo tính kế thừa.

Từng nội dung chuyên môn sẽ có sự kết hợp giữa VĐV kinh nghiệm và VĐV trẻ để tạo nguồn lực tiếp nối cho tương lai. Sau khi trắng tay tại Asiad 19-2023, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành ít nhất một tấm HCV tại Asiad 20.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, đội tuyển điền kinh Việt Nam hợp tác với 2 chuyên gia nước ngoài: ông Simeonov (Bulgaria, phụ trách nội dung 400m nam) và ông Valerii (Ukraine, phụ trách 400m nữ). Mỗi chuyên gia sẽ làm việc chuyên sâu với nhóm VĐV được phân công, đảm bảo hiệu quả huấn luyện.

“Hiện tại mới là giai đoạn khởi động, tích lũy thể lực. Từng chu kỳ huấn luyện sẽ được điều chỉnh để phù hợp với khối lượng vận động của VĐV", ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Giải đấu đầu tiên trong năm của đội tuyển Việt Nam dự kiến là giải Vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2026, diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 6 đến 8-2.

Đây được xem là bước khởi động quan trọng để kiểm tra phong độ và đánh giá hiệu quả tập huấn trước khi hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong năm.

NGUYỄN ANH