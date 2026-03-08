Trần Thanh Hiển mang niềm vui vàng về cho TPHCM ở Kurash bãi biển quốc gia

Sau ba ngày tranh tài sôi nổi, ngày 8-3 Giải vô địch Kurash bãi biển quốc gia 2026 khép lại với ngôi Nhất toàn đoàn tiếp tục thuộc về Quân đội.

Đội TPHCM vinh dự giữ danh hiệu Nhì toàn đoàn

Các võ sĩ áo lính cho thấy sự vượt trội về lực lượng lẫn bản lĩnh thi đấu khi giành tổng cộng 5 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 8 huy chương Đồng, qua đó bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu.

Đội chủ nhà TPHCM cũng có một giải đấu đáng phấn khởi khi xếp Nhì toàn đoàn với 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng. Hà Nội đứng thứ Ba chung cuộc với 2 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc.

Ban tổ chức trao giải cho các võ sĩ đạt thành tích cao

Dấu ấn đáng chú ý của TPHCM đến từ võ sĩ Trần Thanh Hiển ở hạng cân dưới 100kg nam. Trong trận chung kết, Thanh Hiển thi đấu chắc chắn, xử lý kỹ thuật gọn gàng để vượt qua đối thủ của Đồng Tháp, mang về tấm huy chương Vàng thứ 3 cho đội chủ nhà.

Theo giới chuyên môn, chất lượng các trận đấu năm nay được nâng lên rõ rệt so với mùa giải đầu tiên. Sự góp mặt của nhiều đơn vị mạnh như Quân đội, Cần Thơ, Đồng Tháp và TPHCM đã tạo nên những màn so tài quyết liệt, mang lại bầu không khí sôi động cho khán giả.

Khán giả chứng kiến nhiều màn quật ngã đẹp mắt tại giải

Giải đấu do Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Cục Thể thao Việt Nam tổ chức, quy tụ hơn 200 vận động viên của 12 đơn vị, tranh tài ở 19 hạng cân nam và nữ. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện tuyển chọn những gương mặt nổi bật cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu quốc tế sắp tới.

TRÚC GIANG