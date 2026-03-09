Võ sĩ Nguyễn Thị Loan giành HCB giải taekwondo vô địch Mỹ mở rộng 2026

Nguyễn Thị Loan là đại diện duy nhất của đội tuyển taekwondo Việt Nam đã có mặt trong 1 trận chung kết các nội dung đối kháng tại giải vô địch Mỹ mở rộng 2026.

Võ sĩ taekwondo Việt Nam tham dự giải Mỹ mở rộng 2026. Ảnh: USOPEN

Giải đấu đã khép lại rạng sáng 9-3 (theo giờ Việt Nam). Năm nay, các nội dung được tổ chức tại Las Vegas (Mỹ).

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đã góp mặt 4 võ sĩ nội dung đối kháng gồm Trần Hồ Nhân Văn, Nguyễn Hồng Trọng, Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan.

Trong các võ sĩ, Nguyễn Thị Loan là người thi đấu thành công nhất và giành ngôi á quân hạng cân 53kg nữ. Nội dung đã có 45 võ sĩ góp mặt tranh tài. Nguyễn Thị Loan thi đấu hiệu quả để vượt qua các vòng rồi góp mặt trận chung kết. Tại chung kết, cô để thua trước trước Nivea Barros (Brazil) nên chấp nhận nhận tấm HCB. Trong khi đó, Nguyễn Thị Mai đã tham dự hạng cân 49kg nhưng không có huy chương lần này. Các võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng và Trần Hồ Nhân Văn cũng không giành được huy chương tại hạng cân đối kháng của mình.

Giải taekwondo vô địch mỹ mở rộng 2026 thuộc chương trình tích điểm của Liên đoàn taekwondo thế giới để võ sĩ có thêm cơ hội chuẩn bị trước các vòng loại Olympic 2028. Đây là giải quốc tế đầu tiên của võ sĩ taekwondo Việt Nam trong năm mới 2026.

Tại Mỹ lần này, chuyên gia Kim Kil Tae (Hàn Quốc) là người chỉ đạo các võ sĩ thi đấu để tích lũy thêm chuyên môn.

Xếp hạng chung cuộc, đội taekwondo Việt Nam đứng vị trí 16 với 1 HCB. Xếp nhất là chủ nhà Mỹ với 3 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ.

Trước khi võ sĩ tham dự nội dung đối kháng, các nội dung biểu diễn của giải đấu được tranh tài. Võ sĩ Châu Tuyết Vân đã giành HCV cá nhân nội dung dành cho nhóm tuổi U40 nữ. Võ sĩ này giành thêm HCĐ nội dung quyền sáng tạo đôi nam nữ cùng tại giải.

MINH CHIẾN