Gặp gỡ vận động viên 2 lần chinh phục “nóc nhà thế giới”

Phan Thanh Nhiên sinh ra và lớn lên tại xã Kim Long (TPHCM). Anh từng lập kỷ lục là vận động viên (VĐV) Việt Nam trẻ tuổi nhất (22 tuổi) chinh phục đỉnh Everest và là người Việt 2 lần đưa cờ đỏ sao vàng lên đỉnh núi này. Năm 2026, anh tiếp tục rèn luyện để thực hiện giấc mơ chinh phục “nóc nhà thế giới” lần thứ 3 với những thử thách mới, mạo hiểm hơn…

Phan Thanh Nhiên tiếp tục rèn luyện để thực hiện giấc mơ chinh phục “nóc nhà thế giới” lần thứ 3

Sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc xã Kim Long, Phan Thanh Nhiên (Sinh năm 1985) từng là một cậu bé nhỏ con, suy dinh dưỡng… Nhưng với quyết tâm vào trường Đại học TDTT để có tiền trang trải cuộc sống, anh đã bắt đầu quá trình cải thiện thể trạng bản thân. “Nhà không có gạo, không có thịt thì tôi bẻ bắp, đào khoai, hái rau rừng để ăn. Tôi còn xin học võ ở chùa và kiên trì luyện tập mỗi ngày. Đến năm lớp 12 tôi đạt được chiều cao 1,75m, vừa đủ chuẩn đăng ký dự thi vào trường Đại học TDTT”, anh Nhiên kể.

Đỉnh núi Everest vẫn luôn là nỗi khát khao chinh phục của rất nhiều nhà leo núi chuyên nghiệp. Với một người đam mê thể thao mạo hiểm như Nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Để được tuyển chọn leo Everest, Phan Thanh Nhiên đã phải vượt qua 3.000 VĐV khác. Các kỳ thử thách và sàng lọc, huấn luyện diễn ra trong 9 tháng với các đợt leo thử sức như: Đỉnh Fansipan (Việt Nam) ở độ cao 3.143m; đỉnh núi Kinabalu (Malaysia) với độ cao 4.095m; đỉnh Kilimanjaro (Tanzania) với độ cao 5.895m và đỉnh Island Peak (Nepal) có độ cao 6.160m... được Phan Thanh Nhiên vượt qua trước khi leo Everest.

Đỉnh Everest thuộc dãy Himalaya cao 8.849 m, nằm giữa biên giới Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc). Thông thường, hành trình chinh phục Everest kéo dài trong 2 tháng. Các nhà leo núi có thể di chuyển bằng 2 con đường là leo phía đông nam từ Nepal hoặc phía đông bắc từ Tây Tạng. Các nhà leo núi bắt đầu từ trại nền (5.364 m), rồi qua 4 trạm khác trước khi lên tới đỉnh.

Everest nổi tiếng là một nơi khắc nghiệt và chỉ dành cho những ai dám đến và không biết mình có thể sống sót để trở về hay không. Tháng 5-2008, Phan Thanh Nhiên đã trở thành 1 trong 3 VĐV của Việt Nam chinh phục “nóc nhà thế giới” trong đó anh là vận động viên nhỏ tuổi nhất của Việt Nam lần đầu tiên chinh phục ngọn núi tử thần này. “Mọi người vẫn nghĩ, khó khăn lớn nhất khi leo nóc nhà thế giới có lẽ là lạnh sâu ở mức âm 40 độ C nhưng điều khủng khiếp nhất thực ra là thiếu oxy để thở, mức thở oxy chỉ bằng 25% so với bình thường”, Nhiên kể.

Hành trình chinh phục kéo dài trong 64 ngày cùng phụ kiện là ba lô nặng 35kg, trang phục leo núi nặng 7kg, giày leo núi nặng 6kg và đối mặt với tình trạng hoại tử, tràn dịch phổi và có thể sẽ bỏ mạng trước khi đến đỉnh núi. “Tôi bắt đầu lưỡng lự… nhưng tôi vẫn quyết tâm mang lá cờ Tổ quốc Việt Nam để mở ra tung bay trên nóc nhà thế giới. Tôi muốn khẳng định đỉnh Everest là nơi mà các VĐV leo núi Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục được”.

14 năm sau, năm 2022, Phan Thanh Nhiên tiếp tục hành trình chinh phục “nóc nhà thế giới” lần thứ hai với cấp độ khó hơn. Khi leo đến vùng chết ở độ cao 8.000m thì gặp bão nên phải quay lại. Nhiên kể: “Đồng đội bỏ cuộc rất nhiều. Tôi quay lại nhưng không bỏ cuộc, ngay sau đó tôi quyết tâm lên đỉnh, chinh phục ngọn núi này thêm một lần nữa”. Và anh đã trở thành người Việt Nam đầu tiên sở hữu kỳ tích 2 lần chinh phục thành công “nóc nhà thế giới”.

Nhiều người hỏi anh vì sao đã chinh phục được đỉnh Everest rồi nhưng anh vẫn trở lại chinh phục lần 2, lần 3? Anh trả lời rằng Everest vẫn luôn là đỉnh cao mơ ước của các VĐV leo núi, những người đam mê thể thao mạo hiểm. Ở mỗi gian đoạn, mỗi độ tuổi đều là những trải nghiệm đáng nhớ. “Ở độ tuổi 22 tôi thành công ở sức trẻ, ở ý chí và sự khẳng định bản thân. Nhưng ở tuổi 37 tôi lại muốn chinh phục nóc nhà thế giới bằng kinh nghiệm và những trải nghiệm, thử thách khó hơn. Năm 2026 tôi mong muốn lập kỷ lục khi chinh phục đỉnh núi này 2-3 lần trong một chuyến đi”, anh Nhiên nói.

“Leo núi đã dạy tôi rằng con người ta trưởng thành và thay đổi sau những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Tôi tin rằng một khi ý chí được trui rèn thì không có ngọn núi nào là không thể chinh phục được”. Cũng với quan niệm đó, Phan Thanh Nhiên không ngần ngại lao vào những cuộc phiêu lưu của cuộc đời sau những đợt chinh phục các đỉnh núi khó khăn và mạo hiểm. Anh tham gia chạy bộ cắm cờ trên đỉnh Fansipan, đóng phim hành động mà không cần cascadeur, rồi trở thành nam VĐV đầu tiên của Việt Nam hoàn thành cự ly 42.000km ở cuộc cuộc đua marathon Bắc cực, đưa VĐV nữ Việt Nam leo đỉnh núi kỹ thuật khó bậc nhất ở Himalya…

QUANG VŨ