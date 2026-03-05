Cờ vua TPHCM góp mặt 36 kỳ thủ tại giải vô địch quốc gia 2026

36 kỳ thủ có chuyên môn tốt nhất của cờ vua TPHCM sẽ tham dự giải vô địch quốc gia được bước vào tranh tài tại Hải Phòng từ ngày 6-3.

Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng sẽ khoác áo đội cờ vua TPHCM thi đấu giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: FIDE

Theo đăng ký chuyên môn, cờ vua TPHCM có 36 kỳ thủ tham dự giải đấu năm nay. Trong số này, nhiều đại kiện tướng hàng đầu của cờ vua TPHCM sẽ góp mặt như Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An. Ngoài họ, những kỳ thủ trẻ đã có nhiều thành tích chuyên môn của cờ vua TPHCM như Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Quốc Hy, Lê Phan Hoàng Quân, Bạch Ngọc Thùy Dương, Tôn Nữ Quỳnh Dương, Nguyễn Hồng Anh, Phạm Trần Gia Thư… được đăng ký tham dự.

Đội cờ vua TPHCM tham dự đầy đủ các nội dung dành cho nam, nữ đối với cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp và cờ Asean tại giải. Kết quả thi đấu giải vô địch quốc gia 2026 không được tính vào thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, tuy nhiên, đội cờ vua TPHCM vẫn tập trung giành các kết quả tốt nhất ở Hải Phòng lần này.

Ban tổ chức đã thông báo điều lệ tới các kỳ thủ tham gia tranh tài. Theo đó, cờ tiêu chuẩn sẽ thực hiện mỗi bên được 90 phút và được cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên. Trong khi thi đấu, các kỳ thủ phải ghi biên bản. Với cờ nhanh, mỗi bên được 15 phút và được cộng 10 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên. Trong cờ chớp, mỗi bên 3 phút và được cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên. Còn tại cờ siêu chớp, mỗi bên 1 phút và được cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên. Giải năm nay được tổ chức từ ngày 6-3 đến 16-3.

MINH CHIẾN