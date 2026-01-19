Đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ tham dự giải đồng đội thế giới Olympiad 2026

Chương trình thi đấu quốc tế của cờ vua Việt Nam sẽ có giải quan trọng là vô địch đồng đội thế giới Olympiad 2026.

Tuyển cờ vua Việt Nam từng tham dự Olympiad 2024 tại Hungary. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, cờ vua không có trong chương trình thi đấu ASIAD 20 tại Nhật Bản. Tuy nhiên, đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ thực hiện chương trình chuyên môn quan trọng góp mặt giải vô địch đồng đội thế giới Olympiad 2026.

Giải đấu được Liên đoàn cờ vua thế giới FIDE tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần. Tại Olympiad 2024, cờ vua nam Việt Nam tham dự đội hình gồm Lê Quang Liêm, Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Bành Gia Huy còn đội hình nữ có Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh, Bạch Ngọc Thùy Dương, Võ Thị Kim Phụng và Lê Thanh Tú. Kết thúc Olympiad 2024, cờ vua nam Việt Nam xếp hạng 25 về đồng đội còn cờ vua nữ xếp hạng 23.

Tuy nhiên, chúng ta có 1 tấm HCĐ tại bàn đấu nhờ thành tích của đại kiện tướng Lê Tuấn Minh. Đây cũng là huy chương duy nhất của cờ vua Việt Nam ở giải Olympiad 2024.

Chương trình tranh tài Olympiad 2026 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 15-9 tới 28-9. Olympiad là giải cờ vua danh giá của thế giới. Các kỳ thủ sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn theo quy định của FIDE. Cách đây 2 năm, đội cờ Ấn Độ giành ngôi vô địch còn Mỹ xếp hạng nhì, Uzbekistan đứng hạng 3 tại Olympiad 2024 ở kết quả nam. Trong kết quả nữ, đội Ấn Độ cũng giành cúp vô địch.

Năm nay, đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ lựa chọn những kỳ thủ có chuyên môn tốt nhất hướng tới thi đấu có thứ hạng cao tại Olympiad 2026.

MINH CHIẾN