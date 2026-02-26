Đội tuyển TDDC Việt Nam nỗ lực tìm suất tham dự ASIAD 20

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam đã trở lại tập luyện sau Tết và ưu tiên hàng đầu chính là chuẩn bị chuyên môn để giành được những tấm vé chính thức tham dự ASIAD 20.

Nguyễn Văn Khánh Phong từng có kết quả HCB tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Năm nay, môn TDDC được Ban tổ chức ASIAD 20 quy định có vòng loại để trao suất chính thức góp mặt. Vì vậy, đội tuyển sẽ chuẩn bị chuyên môn tốt nhất để VĐV chủ lực giành được suất tham gia tranh tài”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam trao đổi trong ngày đầu khai xuân nhà tập mới đây.

Cũng trong chia sẻ, phụ trách bộ môn thể dục (Cục TDTT Việt Nam) – ông Bùi Trung Thiện cho biết ưu tiên hàng đầu để tranh các suất tham dự ASIAD 20 sẽ được đội tuyển thực hiện tại giải vô địch châu Á 2026. Giải đấu giữ tính chất chuyên môn quan trọng và được Liên đoàn thể dục châu Á tổ chức vào tháng 6 ở Trung Quốc. “Nếu chúng ta đạt kết quả đồng đội đứng trong 10 đội có thành tích tốt nhất nội dung nam, nội dung nữ tại giải châu Á thì chắc chắn đội tuyển sẽ được trao 5 suất cá nhân nam, 5 suất cá nhân nữ góp mặt ASIAD 20”, ông Bùi Trung Thiện nói thêm.

Liên đoàn thể dục châu Á đã có những quy định mới đối với việc đăng ký góp mặt ASIAD 20. Điều này cũng chính để yêu cầu các VĐV sẽ phải tham dự nhiều giải quốc tế hơn, từ đó có đủ điều kiện tham gia ASIAD 20.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển TDDC Việt Nam tham dự với đội hình gồm tuyển thủ Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Phạm Phước Hiếu, Phạm Như Phương. VĐV của đội tuyển TDDC Việt Nam tham dự kỳ Đại hội trên không phải đấu vòng loại như quy định lúc này.

Đội tuyển TDDC Việt Nam trở lại tập luyện khẩn trương để tìm cơ hội góp mặt ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Kết thúc nghỉ Tết, toàn đội tuyển TDDC Việt Nam đã trở lại tập luyện. Theo đánh giá chuyên môn, đội tuyển TDDC Việt Nam có sự kỳ vọng đạt thành tích tại một số nội dung nam và nội dung nữ đối với ASIAD 20. Dù vậy, chúng ta thực hiện chuẩn bị kỹ lưỡng. VĐV sẽ được thi đấu thực tế để có những cuộc kiểm tra trình độ trước khi tới ASIAD 20 thi đấu.

Năm ngoái, đội tuyển TDDC Việt Nam chỉ có Đặng Ngọc Xuân Thiện giành HCĐ đơn môn ngựa vòng khi chúng ta tham dự các nội dung nam giải vô địch châu Á 2025. Với các nội dung nữ, đội tuyển có Nguyễn Thị Quỳnh Như giành HCB nhảy chống. Ở ASIAD 19, tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong đã giành HCB nội dung vòng treo đơn môn nam. Hiện tại, 3 tuyển thủ này tiếp tục tập trung đội tuyển quốc gia năm 2026 và là những niềm hy vọng huy chương ASIAD 20 của TDDC Việt Nam.

SEA Games 33-2025 là chương trình thi đấu quốc tế gần nhất của đội tuyển TDDC Việt Nam. Trong Đại hội, Đinh Phương Thành, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong giành HCV cá nhân còn Nguyễn Thị Quỳnh Như có HCB.

“Các bài trình diễn của VĐV Việt Nam giữ được độ khó và đủ khả năng tranh chấp thành tích cao. Mỗi tuyển thủ sẽ cố gắng tập trung để làm tốt nhất bài biểu diễn của mình tại đợt tập huấn và thi đấu một số giải quốc tế trước khi đến ASIAD 20”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam đưa trao đổi.

Tuyển thủ Đinh Phương Thành. Ảnh: DP Đội tuyển TDDC Việt Nam tập huấn 26 tuyển thủ năm 2026 ở các nội dung nam, nữ. Năm nay, tuyển thủ Đinh Phương Thành tiếp tục được trao suất tập trung đội tuyển quốc gia. Nam tuyển thủ này là người nhiều kinh nghiệm và giàu thành tích nhất đội TDDC Việt Nam. Năm nay, Đinh Phương Thành đã ngoài 30 tuổi.

MINH CHIẾN