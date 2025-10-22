Đặng Ngọc Xuân Thiện và các đồng đội vuột tấm vé dự chung kết giải TDDC thế giới 2025

Các tuyển thủ của Việt Nam đã tham dự vòng loại nội dung của mình nhưng không lọt vào chung kết dù đã nỗ lực tranh tài.

Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện chưa thành công tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vòng loại các nội dung tại giải thể dục dụng cụ (TDDC) thế giới 2025 đã tranh tài tại Indonesia. Khép lại vòng loại, đội TDDC Việt Nam không có tuyển thủ vào chung kết nội dung.

Tại nội dung xà đơn, Đinh Phương Thành đứng cuối ở vị trí 111 với thành tích 7,366 điểm trong khi gương mặt trẻ Đỗ Nam Anh có vị trí 90 khi đạt điểm11,500. Kết thúc vòng loại xà kép, Đinh Phương Thành đạt 13,600 điểm nhưng chỉ đứng hạng 23.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Khánh Phong đã thi đấu vòng loại nội dung vòng treo và đạt 13,600 điểm nhưng chỉ có hạng 16. Tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện được chờ đợi giành kết quả cao nhất nội dung ngựa vòng nhưng kết thúc vòng loại với vị trí hạng 48 do chỉ đạt thành tích 12,700 điểm.

Về nội dung nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Quỳnh Như tham dự vòng loại nhảy chống và đạt thành tích 13,833 điểm, xếp hạng 14. Kết quả chưa đủ giúp cô lọt vào chung kết giải vô địch thế giới năm nay.

Giải vô địch thế giới còn diễn ra tới ngày 25-10, tuy nhiên các tuyển thủ của Việt Nam không vào chung kết nên sớm dừng bước. Trước khi tham dự giải đấu, ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam xác định đây là cuộc tranh tài để từng tuyển thủ tích lũy chuyên môn chuẩn bị cho các đấu trường tiếp theo. Các thành viên TDDC Việt Nam sẽ về nước để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 vào tháng 12 năm nay.

MINH CHIẾN