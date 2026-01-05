Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng hạng 19 thế giới nội dung 25m súng ngắn thể thao

Trịnh Thu Vinh đang giữ vị trí số 1 châu Á nội dung này nhưng cô chỉ có hạng 19 trên bảng xếp hạng thế giới đầu tiên năm 2026.

Trịnh Thu Vinh đang là xạ thủ tốt nhất của súng ngắn Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) đã công bố bảng xếp hạng đầu tiên của năm 2026 dành cho tất cả các nội dung.

Người hâm mộ Việt Nam chú ý vào bảng xếp hạng nội dung 10m súng ngắn hơi và 25m súng ngắn thể thao nữ khi có mặt của Trịnh Thu Vinh. Tại bảng xếp hạng đầu tiên năm 2026, Trịnh Thu Vinh đứng vị trí 19 nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Cô đang tích lũy 1264 điểm. Các kết quả thi đấu tại SEA Games 33-2025 không được tính trên bảng xếp hạng thế giới, do vậy, Thu Vinh chưa được tính lũy thêm điểm. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, xạ thủ đứng vị trí 32 (1014 điểm).

Tại SEA Games 33-2025, Trịnh Thu Vinh cùng phá kỷ lục bài bắn chung kết ở 2 nội dung trên và cô được đánh giá xạ thủ xuất sắc nhất của Đoàn thể thao Việt Nam. Mới đây, Trịnh Thu Vinh đã đứng đầu danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025.

Cùng trên bảng xếp hạng thế giới, xạ thủ trẻ Nguyễn Thùy Trang có hạng 107 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và hạng 89 nội dung 25m súng ngắn thể thao.

Trên bảng xếp hạng 10m súng trường hơi nữ, tuyển thủ Olympic Lê Thị Mộng Tuyền có vị trí 105 còn Phí Thanh Thảo đứng hạng 141 thế giới.

Đối với nam, xạ thủ Phạm Quang Huy có hạng 55 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nam trong khi Hà Minh Thành đứng hạng 55 nội dung 25m súng ngắn thể thao.

Cuối năm nay, bắn súng thế giới bắt đầu thi đấu giải quốc tế thuộc chương trình vòng loại Olympic 2028.

MINH CHIẾN