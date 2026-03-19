Đội tuyển bơi Việt Nam thuê chuyên gia Trung Quốc chuẩn bị ASIAD 20

Đội tuyển bơi Việt Nam có chuyên gia Trung Quốc huấn luyện trong năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết, chuyên gia Doãn Văn Cử của Trung Quốc đã chính thức ký hợp đồng để làm công tác chuyên môn. Sau quá trình tìm kiếm và xem xét các ứng viên, vị chuyên gia người Trung Quốc được đánh giá phù hợp cho đội tuyển bơi Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ngay từ đầu tháng 4, chuyên gia Doãn Văn Cử sẽ có mặt tại Việt Nam để bắt tay vào huấn luyện các tuyển thủ trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD 20.

Năm ngoái, đội tuyển bơi Việt Nam đã có chuyên gia Gustavo (Brazil). Trong quá trình làm việc cùng Ban huấn luyện và các kình ngư Việt Nam, vị chuyên gia này cũng để lại một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, đội tuyển bơi Việt Nam vẫn hướng tới những nhiệm vụ và thành tích tốt nhất ở ASIAD 20 nên Cục TDTT Việt Nam đã tìm phương án chuyên gia mới thay thế ông Gustavo.

Các kình ngư của đội tuyển bơi Việt Nam đã tập huấn sau SEA Games 33-2025 từ đầu năm 2026. Năm nay, nhóm kình ngư chủ lực từng giành huy chương tại SEA Games 33-2025 tiếp tục là các gương mặt trọng điểm để Ban huấn luyện chuẩn bị cho ASIAD 20.

Ba năm trước khi tham dự ASIAD 19, đội tuyển bơi Việt Nam đã góp mặt các tuyển thủ gồm Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Hoàng Khang, Đỗ Ngọc Vinh, Nguyễn Quang Thuấn, Ngô Đình Chuyền, Phạm Thị Vân, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền. Chúng ta đã giành được 2 HCĐ với các kết quả của Nguyễn Huy Hoàng.

Sau 3 năm, đội tuyển bơi Việt Nam đã có những gương mặt mới triển vọng chuyên môn và thể hiện được thành tích tại SEA Games 33-2025. Chuyên gia người Trung Quốc sẽ được kỳ vọng giúp các kình ngư có được kết quả tốt ở ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 năm nay tại Nhật Bản. Lần gần nhất đội tuyển bơi Việt Nam có chuyên gia Trung Quốc là giai đoạn năm 2018-2021, ông Hoàng Quốc Huy.

Từ ngày 31-3, kình ngư cả nước sẽ tham dự giải vô địch quốc gia 2026 dành cho hồ ngắn (25m). Đây là chương trình thi đấu đầu tiên của VĐV trong các giải quốc gia của năm 2026.

