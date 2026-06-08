Đội canoeing Việt Nam giành 4 HCV tại giải vô địch trẻ châu Á 2026

Các tay chèo canoeing Việt Nam đã kết thúc tranh tài giải vô địch trẻ, U23 châu Á 2026 với 4 tấm HCV qua các nội dung góp mặt.

Đội canoeing trẻ Việt Nam đã có thành tích 4HCV tại giải năm nay ở Kazakhstan. Ảnh: HỒNG HẠNH

Chương trình thi đấu giải vô địch trẻ, U23 châu Á 2026 đã khép lại tại Kazakhstan ở ngày thi đấu cuối 7-6 theo giờ địa phương.

Trong lần tham dự năm nay, các tay chèo canoeing Việt Nam đã hoàn thành thi đấu với 4 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ. Tại ngày cuối tranh tài, đội canoeing Việt Nam giành thêm 1 tấm HCV ở nội dung C4-500m nhóm tuổi U23 với nỗ lực thi đấu của các tuyển thủ Nguyễn Hồng Thái, Diệp Thị Hương, Lê Thị Lan Anh, Phùng Thị Ngọc Diễm.

Trước đó, cá nhân tuyển thủ Diệp Thị Hương đã giành được 3 HCV khi vô địch nội dung C1-200m, C1-500m và C1-1.000m nhóm tuổi U23.

Các tấm HCB trong lần thi đấu năm nay thuộc về Nguyễn Hồng Thái/Lê Thị Lan Anh ở nội dung thuyền đôi C2-500 nhóm tuổi U23. Đối với nhóm tuổi vô địch trẻ, đội caneing Việt Nam giành được HCB trong nội dung C4-500 (Vũ Ngọc Uyên, Ca Thùy Loan, Lương Thị Yến Nhi, Lê Thị Phương Minh) và nội dung XC2-500m (Kim Thái Tú, Ma Thị Diệu Ngọc).

Giải đấu lần này đã quy tụ 350 tay chèo tới từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á góp mặt. Đội canoeing Việt Nam đã cử lực lượng trẻ gồm nhiều gương mặt triển vọng để thi đấu tích lũy cũng như giành được kết quả có giá trị.

Trước đó trong tháng 4, đội tuyển canoeing Việt Nam đã thi đấu giải vô địch châu Á 2026 ở Trung Quốc và giành 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Tấm HCV thuộc về thành tích thi đấu của VĐV Nguyễn Hồng Thái tại nội dung C1-5000m.

MINH CHIẾN