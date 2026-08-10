Nâng cao năng lực huấn luyện thể thao đỉnh cao

Trong hai ngày 10 và 11-8 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (cơ sở TPHCM), lớp huấn luyện thể lực chung với chủ đề “Vận động chức năng và tối ưu thành tích dành cho huấn luyện viên (HLV), người hướng dẫn tập luyện thể thao” đã thu hút gần 50 học viên tham gia.

Lớp học có gần 50 học viên tham dự

Lớp học do Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) phối hợp với Viện Khoa học công nghệ thể thao và Công ty Attivo tổ chức, nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ HLV, đồng thời cập nhật những phương pháp huấn luyện tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới.

Trong bối cảnh thể thao thành tích cao phát triển mạnh mẽ với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc ứng dụng khoa học vào công tác huấn luyện được xem là yêu cầu tất yếu. Không chỉ hướng đến mục tiêu nâng cao sức mạnh, tốc độ hay sức bền cho vận động viên (VĐV), các phương pháp huấn luyện hiện đại còn chú trọng cải thiện chất lượng vận động, tối ưu hiệu quả tập luyện và hạn chế nguy cơ chấn thương.

Các học viên học lý thuyết và thực hành về các phương pháp huấn luyện

Tham gia khóa học có gần 50 học viên là HLV, VĐV thuộc đội tuyển quốc gia, đội tuyển các tỉnh, thành phố cùng những hướng dẫn viên thể thao tự do. Các chuyên gia đến từ Học viện Huấn luyện chức năng toàn cầu (FTI Global) trực tiếp hướng dẫn với hình thức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Trong hai ngày tập huấn, học viên được tiếp cận nhiều chuyên đề thiết thực như: vận động chức năng và tối ưu thành tích; kỹ năng và giao tiếp trong huấn luyện thể thao; khởi động trước tập luyện theo mô hình RAMP; sinh cơ học trong huấn luyện kháng lực; huấn luyện phát triển sức mạnh và sức mạnh tốc độ; huấn luyện sức mạnh chức năng; chu kỳ hóa kế hoạch huấn luyện và thiết kế chương trình tập luyện.

Ông Phạm Thanh Tú, Giám đốc Trung tâm HLTTQG cho biết, trong thể thao hiện đại, đặc biệt là thể thao thành tích cao, huấn luyện thể lực ngày càng giữ vai trò quan trọng. “Yêu cầu đặt ra không chỉ là giúp VĐV nâng cao sức mạnh, sức nhanh hay sức bền, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng vận động, tối ưu hiệu quả tập luyện, phòng ngừa chấn thương và hướng tới thành tích thi đấu tốt nhất”, ông Thanh Tú nhấn mạnh.

Giám đốc Trung tâm HLTTQG Phạm Thanh Tú phát biểu tại lễ khai mạc lớp học

Theo ông Phạm Thanh Tú, giá trị lớn nhất của lớp bồi dưỡng chuyên môn không chỉ nằm ở việc tiếp nhận thêm kiến thức mới mà còn ở khả năng chọn lọc, vận dụng hiệu quả các phương pháp phù hợp vào thực tiễn huấn luyện của từng môn thể thao.

Lớp học do Trung tâm HLTTQG phối hợp với Viện Khoa học công nghệ thể thao và Công ty Attivo tổ chức, nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho HLV

Trước đó, IMC Workshop – Bổ trợ hiệu suất thể thao cũng được tổ chức với sự tham gia của đội ngũ HLV, học viên và các thành viên Tổ chuyên môn thuộc Trung tâm HLTTQG. Thông qua các nội dung trao đổi kết hợp thực hành, workshop giúp người tham dự hiểu rõ hơn về Tập luyện chức năng (Functional Training) - phương pháp dựa trên các mẫu vận động tự nhiên của cơ thể, chú trọng sự phối hợp của nhiều nhóm cơ để nâng cao hiệu quả vận động và khả năng kiểm soát.

Đông đảo huấn luyện viên, vận động viên tham gia workshop Bổ trợ hiệu suất thể thao

Workshop cũng làm rõ những lợi ích của tập luyện chức năng trong việc cải thiện sức mạnh, thăng bằng, sự linh hoạt, khả năng phối hợp vận động, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa chấn thương và nâng cao hiệu suất thi đấu.

NGUYỄN ANH