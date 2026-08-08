Cơ hội nào cho kình ngư Nga ở Giải bơi lội vô địch châu Âu?

Giải bơi lội diễn ra từ ngày 10-8 đến ngày 16-8 tại Paris sẽ chính thức khép lại sự kiện Giải vô địch các môn thể thao dưới nước châu Âu 2026. Đội tuyển bơi lội Nga đã mang đến nước Pháp một đội hình hùng mạnh, gồm nhiều Ứng cử viên giành HCV. Vậy thì, kình ngư nào của Nga sẽ có cơ hội?

Chikunova ở Giải bơi lội VĐQG toàn Nga (Ảnh: FVVSR)

50m bơi ngửa nam: Kliment Kolesnikov, Pavel Samusenko

Ứng cử viên sáng giá nhất cự ly này là Đương kim vô địch thế giới kiêm Kỷ lục gia thế giới Kliment Kolesnikov. Anh nắm giữ thành tích nhanh nhất trong lịch sử: 23,55 giây - và cũng đang là người sở hữu thành tích tốt nhất mùa giải này là 23,86 giây.

Hiện tại thì, vẫn chưa có VĐV bơi lội - kình ngư châu Âu nào phá được mốc 24 giây trong cự ly 50m ngửa nam của mùa giải năm nay. Thế nên, nếu không có diễn biến bất ngờ nào cả, VĐV nổi tiếng mới 26 tuổi quê Moscow tự tin giành chiến thắng...

Đồng đội ở ĐTQG của Kolesnikov - Samusenko, hiện đứng thứ 2 trong BXH của châu Âu mùa này (24,12 giây). Anh về thứ nhì, chỉ sau Kliment tại Giải VĐTG ở Singapore lẫn Giải vô địch Nga gần đây nhất. Thành tích cá nhân tốt nhất của Samusenko (24,01 giây) được thiết lập tại Giải vô địch Nga 2026.

Do đó, Nga hoàn toàn có thể có tới 2 đại diện trên bục nhận huy chương. Vòng chung kết của cự ly đáng chú ý này sẽ diễn ra vào ngày 14-8. Trong khi đó, Miron Lifintsev sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho tuyển Nga ở nội dung 100m bơi ngửa nếu góp mặt, nhưng anh sẽ vắng mặt tại giải đấu do đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

50m bơi tự do nam: Egor Kornev

Kornev đang có phong độ rất là xuất sắc trước thềm Giải vô địch châu Âu. Tại Giải VĐQG gần đây, anh đã phá vỡ tới... 5 KLQG và sẽ tranh giành huy chương tại nhiều nội dung bơi nước rút tại Paris. Nội dung bơi tự do 50 mét có vẻ hứa hẹn nhất.

Tại Giải VĐQG, Kornev đã hoàn thành quãng đường trong 21,06 giây - thời gian nhanh thứ 7 trong lịch sử bơi lội và là thời gian tốt nhất châu Âu trong mùa giải. Chỉ có Cameron McEvoy của Úc, người lập KLTG (20,88 giây), cao hơn trên BXH thế giới, nhưng đương nhiên anh này sẽ không có mặt ở Paris!

Các kình như bơi nước rút khác ở châu Âu hiện đang xếp sau Kornev đáng kể, vì vậy, kình ngư quê ở Saint Petersburg được xem là ƯCV hàng đầu cho tấm HCV. Anh chưa từng giành được huy chương cá nhân nào tại các giải đấu quốc tế lớn, nghĩa là anh có nhiều động lực. Vòng chung kết cự ly này sẽ diễn ra vào ngày 16-8.

200m bơi ngửa nữ: Evgeniia Chikunova

Mỹ nhân 21 tuổi hiện đang nắm giữ KLTG (2 phút 17 giây 55) và giành HCB tại Giải VĐTG năm 2025. Chikunova, là ƯCV sáng giá nhất ở nội dung sở trường của cô. Một chiến thắng ngay Paris có thể là danh hiệu quốc tế đầu tiên của cô ở một bể bơi lớn, và cô không cần phải tìm kiếm thêm động lực nào khác.

Angharad Evans của Anh có thể là trở ngại chính của Chikunova ở trên đường giành lấy HCV. Cô đang giữ kỷ thành tích tốt nhất mùa này tại nội dung 200m bơi ngửa, bước vào giải đấu với phong độ xuất sắc. Chỉ 1 trong 2 người có thể giành chiến thắng. Vòng chung kết của cự ly bơi này sẽ diễn ra vào ngày 14-8.

400m hỗn hợp cá nhân nam: Ilya Borodin

Không có gì bí mật khi VĐV người Pháp Léon Marchand là kình ngư thống trị tuyệt đối ở nội dung này. Anh sở hữu 3 danh hiệu vô địch thế giới và một HCV tại Thế vận hội 2024 trên sân nhà. Có vẻ như chiến thắng này đã được chờ đợi từ lâu, nhưng VĐV Pháp phải đối mặt với những thách thức rất nghiêm trọng trước thềm Giải vô địch châu Âu.

Hồi tháng 6, Marchand đã rút lui khỏi chung kết 200m bơi ngửa tại Giải VĐQG Pháp do vấn đề cơ khép đùi phải. Chấn thương cũ tái phát buộc anh phải rút khỏi tất cả các nội dung còn lại tại Giải VĐQG.

Ngày 1 tháng 8, VĐV người Pháp tuyên bố không tham gia nội dung 200m bơi ngửa tại Giải vô địch châu Âu, và việc anh tham gia nội dung 400m hỗn hợp cá nhân vẫn chưa chắc chắn. Anh dự định đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 10-8, ngày khai mạc giải đấu.

Việc Marchand tham gia nội dung này không được đảm bảo. Và cả khi Nhà vô địch Olympic này tham gia, phong độ hiện tại của anh có thể sẽ không ở mức tối ưu. Thành tích nhanh thứ 2 ở mùa giải châu Âu thuộc về VĐV người Nga Ilya Borodin. Dù thành tích anh kém xa Marchand nhưng với những diễn biến này, anh có khả năng cạnh tranh huy chương.

800m và 1500m tự do nữ: Ksenia Misharina

Các ƯCV giành huy chương ở cả 2 nội dung chạy đường dài gần như giống hệt nhau. Simona Quadarella của Ý đang dẫn đầu BXH châu Âu với khoảng cách đáng kể, cô hoàn toàn có thể bổ sung thêm vài HCV vào bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng của mình nếu Isabelle Gose của Đức không ngăn cản được cô.

Như vậy, người có khả năng giành HCĐ sẽ cô bé 17 tuổi người Nga: Misharina. Cô đã tiến bộ rất đáng kể trong năm qua: Cải thiện thành tích cá nhân tốt nhất thêm 3 giây nội dung 800m và giành được 3 HCV tại Giải vô địch trẻ châu Âu, chiến thắng ở các nội dung là 400m, 800m và 1500m tự do.

Nếu như Misharina có thể đạt được thành tích gần với thành tích tốt nhất của mình, thì cô rất có thể đứng trên bục vinh quang những 2 lần lần. Vòng chung kết các cự ly 800m và 1500m sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 11-8 và 14-8.

50m và 200m bơi ngửa, nam: Ivan Kozhakin, Kirill Prigoda

Nội dung 50m bơi ngửa được dự đoán là cuộc tranh tài gay cấn nhất. ƯCV sáng giá nhất là Simone Cerasuolo của Ý, ĐKVĐ thế giới và cũng là người nắm giữ thành tích tốt nhất tại châu Âu mùa giải này. Nhưng người giữ KLQG Nga là Kozhakin lại chỉ kém 1% giây.

Cuộc cạnh tranh không chỉ giới hạn ở bộ đôi này. Trong số những người tham gia tranh tài có Adam Peaty của Anh, người đang giữ KLTG, Melvin Imoudu của Đức, người có thành tích nhanh thứ 3 trong mùa giải châu Âu, và Prigoda, người giành HCB tại Giải vô địch thế giới ở Singapore.

Mặc dù sự chuẩn bị cho giải đấu không được tối ưu, kinh nghiệm của Prigoda rõ ràng vẫn sẽ cho phép anh cạnh tranh giành huy chương. Và trong một cuộc cạnh tranh kiểu như vậy thì, bất cứ ai cũng có thể giành được huy chương.

Tuy nhiên, cơ hội giành huy chương thực tế nhất của Prigoda là tại nội dung 200m. Mùa giải này, VĐV Nga đã đạt được thành tích nhanh thứ 2 châu Âu, chỉ sau Filip Nowacki, VĐV 18 tuổi người Anh. Nhưng VĐV người Hà Lan - Caspar Corbo đang bám sát phía sau anh này.

Đ.Hg.