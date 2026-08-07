Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến cử gần 500 thành viên tham dự ASIAD 20

Thành phần Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sang Nhật Bản tranh tài sẽ không quá 500 thành viên để đảm bảo tốt nhất chuyên môn.

Thể thao Việt Nam sẽ lựa chọn lực lượng tinh gọn, đảm bảo chuyên môn tham dự ASIAD 20 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, bộ phận chuyên môn của Cục TDTT Việt Nam rà soát kỹ lưỡng danh sách thành viên các đội tuyển thể thao quốc gia tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản để xác định danh sách cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam và báo cáo Bộ VH-TT-DL.

Với kỳ ASIAD 20, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có lượng tham gia tranh tài tại Nhật Bản bằng kinh phí Nhà nước và kinh phí xã hội hóa từ các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao.

ASIAD 20 sẽ được tổ chức chính thức từ ngày 19-9 tới 4-10 tại Aichi–Nagoya (Nhật Bản).

Được biết, dự kiến Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 thành lập với số lượng thành viên dưới 500 người. Trong các phiên họp báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn, Thể thao Việt Nam dựa trên lực lượng và khả năng tranh chấp thành tích của từng đội tuyển thể thao quốc gia đề ra mục tiêu cụ thể.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh từng cho biết ở cuộc trao đối với truyền thông tại giai đoạn chuẩn bị hồi tháng 6 rằng Đoàn thể thao Việt Nam sẽ hướng đến nhiệm vụ giành thành tích cao hơn kỳ ASIAD 19.

Qua tìm hiểu của SGGP, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ hướng đến nhiệm vụ phấn đấu giành từ 4 tới 6 HCV trong các nội dung tham gia.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19, Đoàn thể thao Việt Nam có 504 thành viên, trong đó có 337 VĐV. Chúng ta đã giành tổng thành tích 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ để đứng hạng 21 toàn đoàn.

ASIAD 20 tổ chức 469 nội dung của 43 môn thể thao (71 phân môn) gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng ném), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ, quyền Anh (boxing), nhảy breaking, canoeing/kayak, võ thuật đối kháng (jujitsu, kurash, MMA), xe đạp (đường trường, lòng chảo, leo núi, BMX), đua ngựa kỹ thuật, thể thao điện tử - Esports, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, trampoline), hockey, kabaddi, karate, 5 môn thể thao hiện đại - modern pentathlon, rowing, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, trượt ván, leo núi thể thao, squash, lướt ván, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, teqball, 3 môn thể thao phối hợp – triathlon, bóng chuyền, cử tạ, vật, wushu.

Ngày 7-8, Cục TDTT Việt Nam đã làm việc cùng các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao có các đội tuyển quốc gia tham dự ASIAD 20 bằng kinh phí xã hội hóa. Đây là cuộc làm việc quan trọng cuối cùng đối với các môn, đội tuyển sẽ sang Nhật Bản bằng kinh phí xã hội hóa.

MINH CHIẾN