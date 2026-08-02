Tuyển thủ điền kinh Hà Thị Thu sẽ tranh tài tại ASIAD 20

Nữ tuyển thủ số 1 của điền kinh TPHCM sẽ có cơ hội thi đấu tại ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản và cô đang nỗ lực chuẩn bị chuyên môn ở kỳ tập huấn tại Trung Quốc.

Hà Thị Thu (giữa) là niềm hy vọng của điền kinh TPHCM tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hà Thị Thu là 1 trong 5 gương mặt trọng điểm của tổ cự ly ngắn 100m, 200m được đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký chuẩn bị thi đấu ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay. Nữ tuyển thủ của Thể thao TPHCM và đội tuyển điền kinh Việt Nam đã sang Trung Quốc tập huấn từ ngày 1-8 nhằm chuẩn nâng cao chuyên môn vào giai đoạn quyết định.

“Tôi rất hy vọng mình sẽ có được phong độ tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà tổ nội dung cự ly ngắn đã xây dựng cho mục tiêu ASIAD 20 nhiều tháng qua”, Hà Thị Thu bày tỏ trước khi sang Trung Quốc tập huấn.

Nhìn lại năm cũ 2025, Hà Thị Thu có những kinh nghiệm từ đó quyết tâm không cho phép mình mắc những sai lầm. Còn nhớ tại SEA Games 33-2025, cô thi đấu cá nhân cự ly 100m và 200m. Trên đường chạy 100m, cô giành HCĐ (11”58) nhưng ở chung kết 200m thì Hà Thị Thu bị loại thành tích do phạm quy. Cũng tại SEA Games 33-2025, Hà Thị Thu và đồng đội có cơ hội vượt lên đội Thái Lan giành tấm HCV nhưng tiếc là cô và đồng đội chậm hơn đối thủ 1 nhịp nên nhận HCB. Khi đó, khi đang thi đấu, gậy của Thu đã bị chạm vào VĐV đối thủ chạy phía sau trong thời điểm trao gậy tại chặng cuối do vậy cô có phần bị chậm lại.

Trước khi sang Trung Quốc để tập huấn chuẩn bị giai đoạn cao độ tập trung hướng tới ASIAD 20 thời điểm này, Hà Thị Thu cùng 4 tuyển thủ cự ly ngắn của điền kinh Việt Nam đã được 4 cuộc kiểm tra chuyên môn giá trị. Đợt kiểm tra chuyên môn thứ nhất là chương trình tập huấn tại Trung Quốc trong tháng 3. Tiếp đó, các tuyển thủ cự ly ngắn dự giải Singapore mở rộng 2026 trong tháng 4. Vào tháng 6, Hà Thị Thu cùng đồng đội đã thi đấu giải vô địch tiếp sức châu Á 2026. Mới đây, họ vừa hoàn thành đợt tâp huấn 3 tuần tại Pháp.

Từ những sự chuẩn bị đó cho thấy, các VĐV cự ly ngắn nữ của điền kinh Việt Nam đang được quan tâm đặc biệt. Bởi trên hết, HLV Vũ Ngọc Lợi và các học trò rất tin tưởng hướng tới tranh chấp một tấm huy chương ở kỳ ASIAD 20 sắp khởi tranh.

Trên đường chạy ở SEA Games 33-2025, các tuyển thủ lần lượt giành được thành tích trong các cuộc tranh tài tốc độ gồm HCĐ 100m (Hà Thị Thu, 11”58), HCB 200m (Lê Thị Cẩm Tú, 23”14), HCB tiếp sức 4x100m (Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc, Hà Thị Thu, 43”91).

Tại giải Singapore mở rộng 2026, Hà Thị Thu cùng Phùng Thị Huệ, Hoàng Dư Ý, Lê Thị Cẩm Tú giành HCV tiếp sức 4x100m với kết quả 45”18.

Tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc, 4 tuyển thủ trên đã đạt kết quả 44”13 để đứng hạng 4 nội dung tiếp sức 4x100m nữ.

Đội tiếp sức 4x100m nữ của điền kinh Việt Nam rất tập trung hướng tới ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai kết quả đó là thông số chính thức gần nhất của đội tiếp sức 4x100m nữ đạt được ở giải quốc tế. Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam hiểu rằng, cự ly tốc độ 100m, 200m nữ luôn là nơi cạnh tranh thành tích khốc liệt nhất ở môn điền kinh tại ASIAD. Tuy nhiên, lần lượt Hà Thị Thu, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý, Lê Thị Cẩm Tú có thế mạnh của mình. Muốn thành công ở ASIAD 20, họ phải nỗ lực hết khả năng.

“Chương trình tập huấn cuối cùng tại Trung Quốc thời điểm này sẽ là lúc quyết định chuyên môn. Sau đó, chúng tôi sẽ xác định từng VĐV tham dự cụ thể nội dung như thế nào ở ASIAD 20”, HLV Vũ Ngọc Lợi thận trọng cho biết.

ASIAD 20 sẽ là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Hà Thị Thu được tham dự đấu trường Đại hội thể thao châu Á. Cô từng tham gi nội dung tiếp sức 4x100m nữ tại ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia. Lúc đó, đội tiếp sức 4x100m nữ của Việt Nam có hạng 4 với thành tích 45”22.

MINH CHIẾN