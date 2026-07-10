Tuyển thủ Lê Thị Cẩm Tú giành HCB 200m giải vô địch U23 châu Á 2026

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có 3 tấm huy chương trong ngày tranh tài 10-7 tại giải vô địch U23 châu Á 2026 đang thi đấu tại Trung Quốc.

Lê Thị Cẩm Tú thi đấu chung kết 200m nữ tại giải điền kinh vô địch châu Á 2026. Ảnh: AA

Đường chạy tại giải vô địch U23 châu Á 2026 ở Trung Quốc ngày 10-7 đã chứng kiến các VĐV Việt Nam giành được những tấm huy chương đầu tiên. Trong đó, kết quả tốt nhất là ngôi á quân nội dung 200m nữ của Lê Thị Cẩm Tú.

Trong tối muộn của ngày tranh tài, Cẩm Tú đã vào chung kết cự ly để đọ sức trước các đối thủ tới từ Singapore, Đài Bắc Trung Hoa, Mông Cổ, Nhật Bản và chủ nhà Trung Quốc. Cẩm Tú được xuất phát ở làn thứ 7 tại chung kết nội dung. Ngay khi xuất phát, nữ tuyển thủ của Việt Nam là người giữ tốc độ tốt nhất để vượt lên dẫn trước các đối thủ.

Đáng tiếc tại những mét cuối, cuộc nước rút đã diễn ra gay cấn và Jiang Yutong của chủ nhà Trung Quốc vượt trên Cẩm Tú trong tích tắc để về đích đầu tiên với kết quả 23”47, giành HCV.

Nữ tuyển thủ của Việt Nam đã về đích thứ nhì với kết quả 23”50 và giành HCB trong khi vị trí hạng 3 là Ami Takahashi (Nhật Bản) với thời gian 23”66.

Kết quả 23”50 là thành tích tốt nhất của Cẩm Tú trong các giải đấu chính thức mà cô đã tham dự ở năm nay. Trước đó, Cẩm Tú đã giành HCV tại giải điền kinh Singapore mở rộng 2026 ở cự ly 200m với thời gian 23”64.

Trong ngày tranh tài, người hâm mộ điền kinh Việt Nam cũng được chứng kiến thêm 2 tấm HCĐ quan trọng do lần lượt các tuyển thủ Lê Thị Tuyết và Hà Thị Thúy Hằng giành được. Tại chung kết 5.000m nữ, Lê Thị Tuyết đã thi đấu tự tin trước nhiều đối thủ mạnh của Trung Quốc và Nhật Bản. Cô đã tập trung giữ tốc độ để bám đuổi các VĐV của nhóm đầu và về đích thứ 3 với thời gian 17’05”30, giành HCĐ. Tại nội dung này, vô địch là VĐV Yuan Li (Trung Quốc) khi giành thành tích 16’45”07 còn HCB là VĐV Koharu Chugo (Nhật Bản, 16’50”62). Cũng trên đường chạy 5.000m, VĐV Hoàng Thị Ngọc Anh đã về hạng 4 với thời gian 18’32”24.

Thúy Hằng có tấm HCĐ trong giải lần này. Ảnh: MH

Ở chung kết nhảy xa nữ, Hà Thị Thúy Hằng đã giành được HCĐ trong nỗ lực tranh tài tại giải vô địch U23 châu Á 2026. Sau 6 lần nhảy, Thúy Hằng có kết quả tốt nhất là 6m10, giữ hạng 3, nhận HCĐ. Vô địch là Yingying Huang (Trung Quốc) với kết quả 6m48 còn Anastassiya Rypakova (Kazakshtan) có HCB với kết quả 6m11. Nội dung nhảy xa nữ giải năm nay có 7 VĐV tranh tài.

Trong ngày 11-7, các VĐV điền kinh Việt Nam tiếp tục thi đấu.

MINH CHIẾN