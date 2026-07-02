Tuyển thủ điền kinh tiếp sức được khen thưởng nhờ thành tích giành 2 HCV châu Á 2026

2 đội tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m nam đã được khen thưởng 100 triệu đồng từ thành tích đã đạt được tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026.

Đội tiếp sức 4x400m nam, 4x400m nữ đã được nhận khen thưởng 100 triệu đồng. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều ngày 2-7, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã khen thưởng 100 triệu đồng dành cho 2 đội tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m nam vừa giành được HCV tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 tổ chức ở Trung Quốc.

Mức khen thưởng được Liên đoàn điền kinh động viên (mỗi đội 50 triệu đồng) tập thể từng đội tiếp sức để tiếp tục nỗ lực tập luyện hướng tới thi đấu đạt các kết quả huy chương trong những giải sắp tới.

“Chúng tôi rất trân trọng thành tích HCV của 2 đội tiếp sức đã giành được tại giải châu Á 2026. Chỉ số chuyên môn của từng đội phản ánh nỗ lực tập luyện. Dù vậy, chúng ta cũng phải thấy là một số đội tiếp sức mạnh chưa xuất hiện ở giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 vừa qua nên tất cả VĐV vẫn phải tập trung làm tốt chỉ số chuyên môn trong thời gian tới”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

Tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, đội tiếp sức 4x400m nam gồm các VĐV Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn, Lê Ngọc Phúc về đích đầu tiên với thời gian 3’02”60. Thành tích đã được công nhận là kỷ lục quốc gia mới của nội dung.

Trong khi đó, đội tiếp sức 4x400m nữ gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc đã hoàn thành thi đấu với thời gian 3’31”16 để giành HCV.

Các VĐV cũng được rút kinh nghiệm để chuẩn bị chuyên môn trong giai đoạn tiếp theo. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo kế hoạch chuyên môn, Ban huấn luyện đang rà soát kỹ lực lượng các nội dung tiếp sức để báo cáo lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và Bộ VH-TT-DL để tham dự ASIAD 20. Dự kiến, điền kinh Việt Nam có góp mặt tiếp sức 4x400m nam, 4x400m nữ tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN