Các nhà vô địch điền kinh SEA Games 33 tranh tài ở giải vô địch U23 châu Á 2026

Tuyển thủ Hồ Trọng Mạnh Hùng sẽ có cơ hội thử sức nội dung nhảy ba bước nam tại giải U23 châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết, 9 tuyển thủ được lựa chọn để đăng ký thi đấu giải vô địch U23 châu Á 2026 sẽ tranh tài tại Trung Quốc. Vào ngày 6-7, toàn đội sẽ lên đường tới Trung Quốc.

Trong đội hình điền kinh Việt Nam thi đấu giải vô địch U23 châu Á 2026, tuyển thủ Hồ Trọng Mạnh Hùng góp mặt. Nhà vô địch SEA Games 33-2025 ở nội dung nhảy 3 bước nam sẽ có cơ hội thi đấu quốc tế sau hơn nửa năm tập luyện chuyên môn. Năm ngoái tại Thái Lan, Hồ Trọng Mạnh Hùng từng giành HCV SEA Games 33-2025 với thành tích 16m33.

Cùng thi đấu giải vô địch U23 châu Á 2026 còn có gương mặt trẻ triển vọng đồng thời là VĐV nam số 1 Việt Nam ở nội dung 400m, Tạ Ngọc Tưởng. Tạ Ngọc Tưởng vừa thi đấu để có HCV tiếp sức 4x400m nam tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026.

Tuy nhiên, Ban huấn luyện tiếp tục tạo điều kiện để tuyển thủ này có thêm cơ hội tích lũy chuyên môn vì thế đăng ký tham dự giải vô địch U23 châu Á 2026. Tại SEA Games 33-2025, Tạ Ngọc Tưởng từng giành HCV tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ và có HCB 400m nam. Thành tích 45”53 của Tạ Ngọc Tưởng ở nội dung 400m tại SEA Games 33-2025 đang là kỷ lục quốc gia của điền kinh Việt Nam.

Đội điền kinh Việt Nam đang tập huấn tại Đà Nẵng tích cực chuẩn bị chuyên môn hướng tới giải U23 châu Á 2026. Ảnh: TUẤN ANH

Cũng ở giải vô địch U23 châu Á 2026, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn cử một số tuyển thủ nữ có chuyên môn tốt để thi đấu như Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thúy Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Dương Thị Thảo, Nguyễn Khánh Linh, Lê Thị Tuyết. Trong số này, Hà Thị Thúy Hằng từng giành HCV nhảy xa nữ tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 trong tháng 4 năm nay còn Lê Thị Cẩm Tú từng giành HCV 200m nữ tại giải điền kinh Singapore mở rộng 2026 cũng trong tháng 4.

Giải vô địch U23 châu Á 2026 sẽ quy tụ các gương mặt trẻ có chuyên môn tốt nhất của châu lục tham dự. Ban tổ chức chủ nhà Trung Quốc sẽ tiến hành tranh tài chính thức các nội dung từ ngày 9 tới 12-7.

MINH CHIẾN