Điền kinh

Đội điền kinh Việt Nam thiếu may mắn lỡ huy chương 4x400m hỗn hợp giải tiếp sức châu Á 2026

SGGPO

Các chân chạy của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập trung thi đấu hướng tới giành huy chương đầu tiên tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 nhưng chưa hiện thực.

Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ của điền kinh Việt Nam thi đấu tại giải. Ảnh: MINH MINH
Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ của điền kinh Việt Nam thi đấu tại giải. Ảnh: MINH MINH

Tối ngày 20-6 theo giờ Trung Quốc, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã dự chung kết tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026.

Ngày đầu, giải tổ chức 2 nội dung gồm tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ và 4x400m hỗn hợp nam nữ. Chúng ta góp mặt tranh tài tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

Đội hình được Ban huấn luyện bố trí thi đấu gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Thị Tuyết Mai, Lê Ngọc Phúc và Hoàng Thị Minh Hạnh.

Trong lần thi đấu này, đội tiếp sức của điền kinh Việt Nam phải đọ sức trước các đối thủ mạnh của châu lục lần lượt là Trung Quốc, Kazakhstan, Ấn Độ và Sri Lanka.

Tạ Ngọc Tưởng là người chạy chặng 1 trong đợt tiếp sức của đội điền kinh Việt Nam. Chân chạy này nỗ lực để có mặt trong 3 người dẫn đầu. Tiếp gậy của Ngọc Tưởng, Tuyết Mai cũng cố gắng để đạt tốc độ tốt nhất tuy nhiên cô bị tụt lại khá xa trước các đối thủ cùng thi đấu trong lượt của mình. Ở lượt thứ 3, Lê Ngọc Phúc đã lấy lại vị trí cho đội điền kinh Việt Nam ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên trong lượt thi đấu cuối, Hoàng Thị Minh Hạnh đã gặp nhiều đối thủ mạnh nên không thể tạo được bất ngờ và về đích cuối cùng.

Chung cuộc, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ của Việt Nam có hạng 5 với thời gian 3’18”58. Về đích đầu tiên là đội Kazakhstan với kết quả 3’16”75 còn hạng nhì là Ấn Đội với 3’17”06 trong khi Trung Quốc có vị trí hạng ba bằng kết quả 3’17”20. Đội Sri Lanka có kết quả 3’18”02 nên đứng hạng 4.

Thành tích của đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ Việt Nam lần này đã thấp hơn chỉ số giành HCV tại SEA Games 33-2025 là 3’15”10.

Năm nay là lần thứ 2, Liên đoàn điền kinh châu Á tổ chức giải vô địch các nội dung tiếp sức của châu lục. Đội tuyển điền kinh Việt Nam còn thi đấu nội dung tiếp sức 4x100m nữ và 4x400m nữ, 4x400m nam trong ngày tiếp theo.

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MINH CHIẾN

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