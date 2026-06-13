Điền kinh Việt Nam tìm tài năng trẻ “ươm mầm” tương lai

Giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2026 đã là cuộc kiểm tra và sàng lọc kỹ lưỡng chuyên môn đối với tất cả gương mặt triển vọng của điền kinh nước nhà thời điểm hiện tại.

Các gương mặt trẻ của điền kinh Việt Nam đã được thể hiện chuyên môn tại Thái Nguyên vừa qua. Ảnh: MINH CHIẾN

Tài năng trẻ triển vọng ở đâu

Giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2026 đã khép lại trên sân vận động Thái Nguyên tại ngày tranh tài 13-6. Năm nay, 715 VĐV của 36 đơn vị đã tham dự các nội dung và thể hiện nỗ lực của bản thân trong cơ hội đạt kết quả huy chương với 4 nhóm tuổi gồm 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 và 2015-2016.

Sự góp mặt đầy đủ VĐV điền kinh trẻ trên cả nước là điều kiện để toàn bộ thành viên Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam có mặt tại Thái Nguyên xuyên suốt các ngày thi đấu. Sự chú ý theo dõi chuyên môn qua chỉ số thành tích tại từng nội dung sẽ giúp Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam tìm thêm VĐV triển vọng đề xuất tập trung tập huấn.

“Mỗi chu kỳ huấn luyện đều cần sự chuẩn bị lực lượng. Giải vô địch trẻ quốc gia năm nay có đông đảo VĐV tham gia nên chúng tôi tin tưởng các HLV chuyên môn sẽ chọn được những gương mặt tốt nhất để đầu tư phát triển thành tích trong tương lai”, đại diện Ban trọng tài của giải – ông Trần Xuân Thành bày tỏ.

Trong đánh giá chung về chuyên môn, chỉ số thành tích của VĐV điền kinh trẻ Việt Nam giải năm nay chưa nhiều nổi bật. Nếu không muốn nói, thành tích của VĐV trẻ tại nhiều nội dung trọng tâm mà điền kinh Việt Nam đang tập trung đầu tư chưa cao.

Tuy nhiên, giải đấu vẫn có gương mặt được người làm nghề chú ý từ nỗ lực thi đấu đạt huy chương như Đỗ Văn Bin (đẩy tạ nam, nhóm tuổi 2013-2014, phá kỷ lục quốc gia trẻ với kết quả 13m93), Đặng Minh Sang phá kỷ lục quốc gia trẻ nhảy xa nam nhóm tuổi 2009-2010 với kết quả 6m96, Nguyễn Thị Tâm Như phá kỷ lục quốc gia trẻ ném đĩa nam nhóm tuổi 2009-2010 với thành tích 39m09.

Ngoài họ, VĐV Lương Đức Trung (5.000m nam, thành tích 15’44”08), Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (400m nữ, 57”07), Trần Đức Tùng Lâm (400m nam, 51”00), Trần Trí Đại (100m nam, 10”47), Lê Thị Thảo (100m nữ, 11”91)… cũng nhận đánh giá có chuyên môn được chú ý.

Cơ hội được thể hiện chuyên môn

Mỗi kết quả thi đấu trên sân đều được xem xét kỹ lưỡng về chỉ số thành tích của VĐV trẻ. Ảnh: MINH CHIẾN

Thực tế thi đấu đã quyết định trình độ của VĐV. Tuy nhiên, từ 715 VĐV đã đăng ký, điền kinh Việt Nam sẽ gạn lọc để chọn được bao nhiêu gương mặt là lực lượng tinh túy có tố chất và khả năng phát triển nhằm được đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 còn là bài toán chưa dễ tìm lời giải.

Năm nay, lần đầu tiên giải vô địch trẻ quốc gia đưa vào thi đấu nhóm tuổi 2015-2016. Họ là VĐV lứa tuổi U12 bắt đầu tranh tài. Đánh giá dựa trên thực tiễn của đào tạo huấn luyện điền kinh, VĐV tại từng tuổi có một sự phát triển khác nhau. VĐV chỉ hơn kém nhau 1 tuổi trong thi đấu đã tạo ra sự khác biệt.

Chính vì vậy, các gương mặt của nhóm tuổi 2011-2012 và 2013-2014 chính là lực lượng mà nhà quản lý theo dõi kỹ lưỡng để có đào tạo phát triển tương lai dài.

Tuy nhiên, một điểm tại giải năm nay là hệ thống điện tử không vận hành trên sân đấu và trọng tài xác định thành tích VĐV bằng đồng hồ bấm tay. Kết quả chính xác nhất vẫn phải cần thiết bị điện tử và như vậy việc đánh giá chuyên môn của VĐV trẻ sẽ xác thực hơn.

“Bây giờ, việc tuyển chọn VĐV năng khiếu để mời tập điền kinh đã khó. Khi đã có con người, làm thế nào để đào tạo và phát triển gương mặt trẻ trở thành VĐV thành danh còn khó hơn. Tất cả cần thời gian nhưng cũng cần sự đánh giá, phân tích từ kinh nghiệm chuyên môn và khoa học công nghệ trong thể thao. Tuy vậy, điều đầu tiên chúng tôi dạy cho các VĐV trẻ chính là phải có sự đam mê với môn thể thao mình lựa chọn. Khi đó, họ sẽ có sự thôi thúc để tìm cơ hội thể hiện chuyên môn sau quá trình tập luyện”, đại diện đơn vị điền kinh trẻ Quân đội chia sẻ bên lề giải đấu.

Từ giải vô địch trẻ quốc gia 2026, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam sẽ có báo cáo phân tích dự báo về lực lượng VĐV trẻ có thể tuyển chọn gởi tới lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Việt Nam và bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam).

MINH CHIẾN