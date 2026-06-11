Điền kinh Tây Ninh gây bất ngờ khi giành 12 HCV vượt lên đứng đầu giải vô địch trẻ quốc gia

Các VĐV trẻ của điền kinh Tây Ninh đã gây bất ngờ lớn trong giải năm nay đang tổ chức ở sân vận động Thái Nguyên khi tạm giữ vị trí dẫn đầu.

HLV Hoài Văn của đội điền kinh Tây Ninh và học trò đã giành HCV ném lao tại giải. Ảnh: MINH CHIẾN

Sau những ngày tranh tài đầu tiên, các VĐV của giải được nghỉ thi đấu trong ngày 11-6 để thêm thời gian điều chỉnh chuyên môn và hồi phục thể lực.

Đến lúc này, đội điền kinh trẻ Tây Ninh đã là bất ngờ lớn nhất giải năm nay khi vượt qua nhiều đội mạnh như Quân đội, Hà Nội, TPHCM, Ninh Bình… để tạm giữ vị trí dẫn đầu với 12 tấm HCV. Đây là điều không nhiều nhà chuyên môn dự báo trước khi giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2026 khởi tranh.

Ở kết quả gần nhất, VĐV trẻ Tây Ninh giành HCV tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ nhóm tuổi 2011-2014 (Trà My/Như Ý/Phước Thọ/Thanh Văn, kết quả: 46”03); HCV 400m nữ nhóm tuổi 2011-2012 (Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, 57”07); tiếp sức 4x100m nữ nhóm tuổi 2011-2014 (Hòa Thuận/Như Ý/Anh Thư/Trà My, 49”07), tiếp sức 4x100 nam nhóm tuổi 2011-2014 (Tuấn Luận/Phước Thọ/Thanh Phong/Thanh Văn, 44”03); 800m nam nhóm tuổi 2011-2012 (Nguyễn Tuấn Hưng, 2’02”09); ném lao nữ nhóm tuổi 2009-2010 (Trương Thị Tuyết Mai, 43m75)…

Tạm thời đội điền kinh trẻ Tây Ninh có 12 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ và dẫn đầu tổng sắp huy chương. Đội điền kinh trẻ Quân đội đang tạm giữ vị trí thứ nhì với 9 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ còn hạng ba là đội Quảng Ngãi với 7 HCV, 7 HCB, 1 HCĐ. Đội điền kinh trẻ TPHCM đang tạm giữ hạng 5 với 4 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ trong khi đội Hà Nội vẫn ở hạng 9 với 2 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ. Trong các đội góp mặt, đội điền kinh trẻ Lai Châu và Lào Cai vẫn chưa đạt được thành tích huy chương.

Giải đấu sẽ tiếp tục trở lại vào ngày tranh tài 12-6.

MINH CHIẾN