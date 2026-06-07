Đội điền kinh TPHCM lựa chọn 43 gương mặt xuất sắc tham dự giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Đội điền kinh TPHCM đã có mặt tại Thái Nguyên sẵn sàng bước vào tranh tài giải vô địch trẻ quốc gia 2026.

Đội điền kinh trẻ TPHCM đã có mặt tại Thái Nguyên chuẩn bị thi đấu. Ảnh: ĐKVN

“Năm nay, các VĐV trẻ có chuyên môn tốt nhất của đội điền kinh TPHCM được đăng ký để tranh tài và chúng tôi rất hy vọng các em sẽ làm tốt nhiệm vụ được đề ra”, đại diện Ban huấn luyện đội điền kinh TPHCM trao đổi.

Mang tới giải vô địch trẻ quốc gia 2026, đội điền kinh TPHCM có 43 gương (24 nữ, 19 nam). Trong số này, nhiều VĐV được chờ đợi sẽ giành kết quả tốt như Trần Thanh Đạt, Huỳnh Gia Hào, Phạm Nguyễn Chí Hào, Nguyễn Hồng Cường, Mai Vĩnh Thuận, Lê Kim Đường, Nguyễn Phúc Mạnh Trường, Nguyễn Trần Gia Bảo, Vũ Thị Hải Giang, Lâm Nguyệt Khánh, Nguyễn Võ Thùy Lâm, Nguyễn Thị Kim Nguyên, Nguyễn Mỹ Quyên, Danh Thị Phương Uyên, Bùi Nguyễn Thanh Ngân, Huỳnh Tín Vĩ, Deguchi Nhẫn, Ngô Anh Khoa, Nguyễn Gia Bảo, Trần Quang Thế Anh, Phan Thị Mai Trinh, Trần Thanh Trà…

Giải vô địch trẻ quốc gia năm nay thu hút 36 đơn vị trong cả nước có mặt tại Thái Nguyên tranh tài từ ngày 8-6 tới 16-5.

Theo đó, các VĐV góp mặt nội dung dành cho nhóm tuổi U18 và U16, U14, U12 nam, nữ.

Năm nay, ngoài lực lượng của đội điền kinh TPHCM, một số đơn vị khác cũng có sự góp mặt đông đảo VĐV tranh tài như Quân đội (52 VĐV), Tây Ninh (37 VĐV), Hà Nội (45 VĐV), Đồng Nai (27 VĐV), Bắc Ninh (26 VĐV)… Bộ phận chuyên môn đã họp kỹ thuật các đơn vị trong ngày 7-6 trước khi bước vào thi đấu chính thức.

Vào ngày 5-6, Liên đoàn điền kinh và Cục TDTT Việt Nam đã tổ chức khóa học kỹ thuật điền kinh năm 2026 với sự góp mặt của đông đảo HLV, trọng tài từ các đơn vị cả nước tham dự. Khóa học giúp bổ trợ các kiến thức chuyên sâu đối với phòng, chống doping, cập nhật luật điền kinh hiện hành và chuyên môn trong huấn luyện để các học viên áp dụng thực tiễn tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026.

MINH CHIẾN