Điền kinh thế giới áp dụng chuẩn mới để tính suất thi đấu giải vô địch năm 2027

Để có suất tham dự giải điền kinh vô địch thế giới 2027, các VĐV phải đạt được chuẩn do Liên đoàn điền kinh thế giới (WA) vừa công bố.

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên (phải) từng được nhận suất tham dự giải vô địch thế giới năm 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn điền kinh thế giới đã công bố mức chuẩn dành cho VĐV nam, nữ để tranh tấm vé tham dự giải vô địch thế giới 2027 sẽ tổ chức tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc).

Qua đó, mức chuẩn được công bố lần lượt tại các nội dung nam, nữ gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5000m, 10.000m, 3.000m chướng ngại vật, 110m rào (nam), 100m rào (nữ), 400m rào, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ, ném đĩa, ném búa, ném lao, 10 môn phối hợp nam, 7 môn phối hợp nữ, đi bộ 21km, đi bộ 42km và marathon.

Trong số này, một số chuẩn được chú ý như để đạt suất góp mặt nội dung marathon nam thì VĐV phải đạt hoặc vượt thông số 2 giờ 06 phút còn đối với nữ là 2 giờ 23 phút 20 giây. Đây là những chỉ số cao và chưa từng VĐV marathon nào của Việt Nam đạt được. VĐV Hoàng Nguyên Thanh đang là người có kỷ lục quốc gia marathon nam Việt Nam, tuy nhiên chỉ số mới chỉ là 2 giờ 18 phút 43 giây còn kỷ lục quốc gia marathon nữ Việt Nam thuộc về Nguyễn Thị Oanh (2 giờ 39 phút 49 giây).

Trong các cự ly ngắn, VĐV được suất dự giải vô địch thế giới 2027 ở nội dung 100m nam nếu đạt chuẩn 9”95 còn nội dung 100m nữ có chuẩn 10”96. Nội dung 200m nam có chuẩn 20”07 và cự ly 200m nữ có chuẩn 22”45. Tại nội dung 400m nam, chuẩn góp mặt giải vô địch thế giới 2027 là 44”45 còn chuẩn dành cho nữ là 50”00. Nội dung 1.500m nam có chuẩn là 3’30”00 trong khi chuẩn nữ là 3’58”00. Với nội dung 3.000m chướng ngại vật, VĐV nam phải dạt chuẩn 8’08”00 còn VĐV nữ có chuẩn là 9’06”50…

Các mức chuẩn được AW đưa ra sẽ là thách thức cho các VĐV trên toàn thế giới và giới chuyên môn đánh giá rằng yêu cầu về chỉ số chuyên môn ngày càng cao hơn trước.

Các nội dung sẽ trao suất chính thức tham dự giải đấu với nhiều tiêu chuẩn, trong đó, VĐV đạt được chuẩn quy định là được suất. Tuy nhiên, WA cũng xét thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới (theo thời gian quy định) để xác định các VĐV có suất tham dự giải đấu. Ngoài các suất chính thức, theo thông lệ, WA vẫn trao suất đặc cách cho các quốc gia không có VĐV đạt được chuẩn chính thức.

Chuẩn do WA công bố để các Liên đoàn điề kinh thành viên nắm bắt. Ảnh: WA

Trong nhiều năm trở lại đây, điền kinh Việt Nam đều có đại diện tham dự giải vô địch thế giới nhưng là các suất đặc cách của WA. Tại giải điền kinh vô địch thế giới 2025, tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100m rào nữ) là đại diện của Việt Nam được nhận suất tham dự.

Theo kế hoạch, giải điền kinh vô địch thế giới năm 2027 sẽ tranh tài từ ngày 11 tới 19-9 ở thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết: "Chuẩn tham dự giải thế giới 2027 là những chỉ số cao. Đây là thách thức không chỉ riêng với VĐV điền kinh Việt Nam mà còn với VĐV ở châu Á nói chung".

MINH CHIẾN