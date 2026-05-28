VĐV điền kinh sẽ phải thi đấu đạt chuẩn mới được dự giải vô địch châu Á từ năm 2027

VĐV điền kinh Việt Nam và các quốc gia tại châu Á sẽ phải vượt qua chuẩn quy định mới có cơ hội nhận suất tham dự giải vô địch châu lục kể từ năm 2027.

Liên đoàn điền kinh châu Á đã chính thức xác nhận sẽ áp dụng chuẩn để trao suất tham dự từ giải vô địch châu Á 2027.

Năm nay, điền kinh châu Á sẽ tổ chức giải vô địch tiếp sức lần thứ 2-2026 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chuẩn không áp dụng để trao suất đối với giải đấu này.

Có 20 chuẩn dành cho nội dung cá nhân nam và 20 chuẩn nội dung cá nhân nữ được đưa ra. Các mức chuẩn trao suất dự giải vô địch châu Á 2027 và các năm tiếp theo là yêu cầu nâng cao chuyên môn, chất lượng khi VĐV tham dự. Theo đó, một số mức chuẩn được chú ý như 100m nam là 10”31, 100m nữ là 11”71; 200m nam là 21”04, 200m nữ là 24”09; 3.000m chướng ngại vật nam là 9’05”79, 3.000m chướng ngại vật nữ là 10’55”55; 400m rào nam là 51”00, 400m rào nữ là 59”54; 400m nam là 46”20, 400m nữ là 53”73 hay nhảy xa nam là 7m85, nhảy xa nữ là 6m21…

Trên thực tế, ban chuyên môn của Liên đoàn điền kinh châu Á đã tính toán và tham khảo nhiều ý kiến từ thực tiễn trước khi đưa ra thông số chuẩn quy định dành cho trao suất thi đấu vô địch châu Á. Yêu cầu hàng đầu là VĐV điền kinh của châu Á sẽ phải đạt được chuẩn phù hợp đồng thời sẽ phải thường xuyên thi đấu để đạt thành tích quy định thay vì chỉ tập luyện, tham dự ít số giải trong 1 năm.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã đón nhận được thông tin Liên đoàn điền kinh châu Á sẽ áp dụng chuẩn tham dự giải vô địch từ năm 2027. Việc phổ biến thông tin tới VĐV của đội tuyển quốc gia được thực hiện để giúp các tuyển thủ nắm bắt kỹ lưỡng hơn chuyên môn. “Chuẩn là quy định chung để tất cả các đội điền kinh của châu lục tuân thủ. Các mức chỉ số chuẩn cũng sẽ là thách thức để VĐV phải đạt được và đảm bảo chuyên môn của mình”, đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam bày tỏ.

Năm nay, môn điền kinh ASIAD 20 không xét chuẩn để trao suất cho các VĐV tham dự. Tuy nhiên, khi nhiều môn thể thao bắt đầu thực hiện chương trình thi đấu vòng loại ASIAD 20 thì không loại trừ trong tương lai, chuẩn quy định cho môn điền kinh ASIAD có thể sẽ áp dụng.

Lần gần nhất đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á là năm 2025. Chúng ta đã góp mặt 17 tuyển thủ ở lần tranh tài này và giành được 1 HCB (tiếp sức 4x400m nữ) và 1 HCĐ (100m nữ).

Hội đồng điền kinh châu Á đã họp phiên chuyên môn tại ngày 27-5 vừa qua ở Hongkong (Trung Quốc). Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã đại diện tham dự. Trong phiên làm việc của Hội đồng, nhiều nội dung chuyên môn được thảo luận đưa ra để hướng tới phát triển chuyên môn của điền kinh châu Á nói riêng và của từng khu vực tại châu Á nói chung. Trong đó, các kế hoạch tổ chức giải đấu giai đoạn 2027-2028 đã được xác định. Giải điền kinh vô địch tiếp sức lần thứ 3-2027 sẽ diễn ra tại Ấn Độ, giải vô địch trong nhà châu Á tổ chức năm 2028 tại Ấn Độ và giải vô địch U20 châu Á 2028 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia. Trước đó, Liên đoàn điền kinh châu Á cũng xác định giải vô địch năm 2027 tổ chức ở Trung Quốc.

MINH CHIẾN