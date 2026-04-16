Lê Thị Cẩm Tú giành HCV thứ 2 cho điền kinh Việt Nam tại giải điền kinh Singapore 2026

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục giành được HCV quan trọng ở nội dung 200m nữ trong ngày thi đấu 16-4.

VĐV Lê Thị Cẩm Tú có tấm HCV tại giải đấu tại Singapore. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tối ngày 16-4 theo giờ địa phương, đội tuyển điền kinh Việt Nam chứng kiến chân chạy Lê Thị Cẩm Tú tham dự chung kết 200m nữ tại giải điền kinh quốc tế Singapore mở rộng 2026.

Chung kết cự ly có 8 gương mặt tham dự. Lê Thị Cẩm Tú là người đạt tốc độ tốt nhất, qua đó chiếm ưu thế để về đích đầu tiên với thông số thành tích là 23”64. Về thứ nhì tại chung kết nội dung là VĐV Tan Elizabeth-Ann Shee (Singapore) với kết quả 24”20 còn hạng ba là Yang Mei-Mei (Đài Bắc Trung Hoa) có kết quả 24”37.

Trước đó tại vòng loại, Lê Thị Cẩm Tú đã đạt kết quả 24”02 để giành quyền vào chung kết. Trong nội dung này, chân chạy số 1 Đông Nam Á là Veronica Shanti (Singapore) đã không tham dự do chấn thương. Trong chung kết cự ly, VĐV Kha Thanh Trúc về đích hạng 5 với thành tích 24"52.

Thành tích HCV của Lê Thị Cẩm Tú đã là ngôi vô địch thứ 2 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải đấu lần này ở Singapore. Trước đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được tấm HCV nội dung 100m nữ với kết quả thi đấu của VĐV Phùng Thị Huệ.

Năm ngoái, Lê Thị Cẩm Tú đã giành HCB nội dung 200m tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan với kết quả 23”14. Thành tích của cô được công nhận là kỷ lục quốc gia. Thành tích vô địch tại giải điền kinh quốc tế Singapore mở rộng 2026 ở nội dung 200m của Cẩm Tú tiếp tục là kết quả đánh giá nỗ lực chuyên môn của tuyển thủ.

