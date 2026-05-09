Điền kinh Việt Nam chạy đà cho Asiad 20

Để chuẩn bị thật kỹ cho Asiad 20-2026 (diễn ra vào tháng 9 tới), tổ chạy tiếp sức 4x400m nữ (Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai) sẽ bước vào giai đoạn tập huấn chuyên sâu tại Trung Quốc bắt đầu từ cuối tháng 5. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để các cô gái vàng của điền kinh hướng đến mục tiêu tranh chấp huy chương vàng (HCV) ở đấu trường châu lục.

VĐV Lê Thị Tuyết Mai trao gậy cho Nguyễn Thị Ngọc ở đợt chạy cuối chung kết tiếp sức 4x400m nữ SEA Games 33-2025. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết, hiện toàn đội đang nỗ lực rèn luyện tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (Hà Nội). Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, chuyến tập huấn tại Trung Quốc chính là giai đoạn chuẩn bị then chốt được thiết kế chuyên biệt để nâng cao thể lực và kỹ chiến thuật cho từng vận động viên.

Năm ngoái, tổ tiếp sức nữ đã được đưa sang Pháp tập huấn, cải thiện khá nhiều về chuyên môn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các tuyển thủ tiếp tục được đầu tư trọng điểm, mang theo trọng trách giành HCV cho điền kinh Việt Nam ở Asiad 20, đồng thời xa hơn nữa là tấm vé tham dự Olympic Los Angeles 2028. Các cô gái điền kinh trên thực tế cũng đã cho thấy tiềm năng thành tích của mình. Năm ngoái, tổ 4x400m nữ giành HCB ở giải vô địch châu Á (thành tích 3 phút 34 giây 77). Sau đó, tổ chạy tiếp sức này đã giành HCV tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, bỏ rất xa các đối thủ khu vực ở đường đua chung kết.

Tháng 6 tới đây, tổ tiếp sức sẽ tham gia tranh tài ở giải vô địch điền kinh châu Á 2026 (diễn ra ở Chiết Giang, Trung Quốc). Đây là dịp để nhìn nhận năng lực chuyên môn, kịp thời điều chỉnh cho cuộc tranh tài quan trọng nhất trong năm là Asiad 20. Sau giải châu Á, các cô gái điền kinh Việt Nam sẽ có thêm chuyến tập huấn vào tháng 8 ở Trung Quốc, trước khi sang Nhật Bản tham dự Asiad 20.

Đấu trường Asiad luôn mang đến những thử thách to lớn. Tại Asiad 19-2023, Bahrain, Ấn Độ và Sri Lanka là 3 tổ tiếp sức 4x400m nữ mạnh nhất, trong khi tổ tiếp sức của Việt Nam xếp ở vị trí thứ tư. Tuy nhiên, với việc được đầu tư trọng điểm trong 2 năm qua, đồng thời thể hiện sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn, tổ tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào màn tranh chấp thành tích cao nhất cùng các đối thủ hàng đầu châu Á. Ngoài nội dung tiếp sức, đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng trông đợi vào màn trình diễn của các gương mặt nổi bật như Quách Thị Lan (cá nhân 400m rào nữ), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100m rào nữ), Nguyễn Thị Oanh (3.000m vượt chướng ngại vật, 1.500m nữ)...

Tại châu Á, các đội tuyển Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Qatar và Bahrain rất mạnh, có khả năng chiếm phần lớn huy chương tại kỳ đại hội tới đây. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị kỹ, các gương mặt xuất sắc của Đông Nam Á hoàn toàn có thể bước vào vòng tranh chấp huy chương cùng các đối thủ mạnh ở châu lục.

PHƯƠNG MINH