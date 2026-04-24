Hơn 3.000 VĐV tham dự giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026

Năm nay, chương trình thi đấu Giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 được chờ đợi mang tới cuộc tranh tài hấp dẫn.

Các VĐV sẽ tiếp tục tham dự giải chạy năm nay tại Nghệ An vào ngày 1-5. Ảnh: BTC

Ngày 24-4, Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An chính thức công bố chương trình tổ chức và thi đấu giải năm nay.

Đây là lần thứ 2, Giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” được diễn ra. So với lần thứ nhất, giải năm nay dự kiến thu hút hơn 3.000 VĐV tham gia để góp mặt tranh tài cự ly dành cho chuyên nghiệp và phong trào.

Giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 sẽ tranh tài các ngày 1-5 và 2-5 với 5 cự ly gồm 800m (family run), 5km, 10km, bán marathon – 21km và marathon – 42km. Riêng tại nội dung bán marathon – 21km và marathon – 42km, Ban tổ chức sẽ có thêm đội ngũ dẫn tốc độ (pacer) đồng hành cùng các VĐV.

Lộ trình các cự ly đã được Ban tổ chức công bố cụ thể được chạy trên cung đường ven biển Cửa Lò (Nghệ An). Các cự ly sẽ có điểm xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, đi qua các tuyến phố của Nghệ An như Trường Thi, Lê Nin và đặc biệt là trải dài trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Việc tổ chức giải chạy tại Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – có ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc. Đây không chỉ là một hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân thể hiện lòng tri ân, sự tôn kính đối với Bác Hồ. Thông qua từng bước chạy trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, giải chạy mong muốn khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người một cách thiết thực và lan tỏa hơn trong đời sống. Thông qua giải chạy, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp về rèn luyện thể chất gắn với rèn luyện ý chí, bản lĩnh của chiến sĩ Công an Nhân dân và khuyến khích phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân.

Năm ngoái tại nội dung thi đấu chuyên nghiệp bán marathon – 21km, về nhất nam là VĐV Lê Văn Hương còn nhất nữ là Hoàng Thị Ngọc Anh.

MINH CHIẾN