Nguyễn Thị Oanh lập kỷ lục lần thứ 10 liên tiếp chiến thắng tại giải vô địch quốc gia Marathon

Nguyễn Thị Oanh đã được ghi nhận là VĐV nữ có kết quả tốt nhất tại nội dung 5km nữ, qua việc giành ngôi vô địch lần thứ 10 liên tiếp.

Nguyễn Thị Oanh đã về đích đầu tiên nội dung 5km nữ để có lần thứ 10 liên tiếp giữ vị trí số một. Ảnh: TPM

Nguyễn Thị Oanh đã không tham dự nội dung marathon – 42km nữ chuyên nghiệp tại giải vô địch quốc gia Marathon 2026 được thi đấu sáng ngày 29-3 ở Nha Trang (Khánh Hòa). Cô đã dành toàn bộ sự chuẩn bị vào nội dung sở trường 5km nữ chuyên nghiệp.

Có 28 VĐV đã tham dự nội dung này. Ngay khi xuất phát, Nguyễn Thị Oanh đã giữ tốc độ tốt nhất để một mình độc chiếm vị trí dẫn đầu. Nữ tuyển thủ quốc gia đã không trở ngại để về đích đầu tiên với thời gian 16’30”. Thành tích giúp Nguyễn Thị Oanh bảo vệ ngôi vô địch nội dung 5km nữ chuyên nghiệp tại giải.

Quan trọng hơn, cô có lần thứ 10 liên tiếp lên ngôi tại giải vô địch quốc gia Marathon. “Tôi đã tập trung kỹ lưỡng để có kết quả này. Các VĐV đều giữ sự bình tĩnh khi thi đấu. Ngay khi xuất phát, tôi đã tự nói với mình là phải giữ tốc độ tốt nhất để đạt kết quả. Tôi đã thành công. Lần thứ 10 liên tiếp vô địch với tôi là một cột mốc. Tôi vẫn luôn hy vọng mình sẽ giữ vững được kết quả chuyên môn”, Nguyễn Thị Oanh trao đổi sau khi về đích nội dung.

Như vậy tới thời điểm này, Nguyễn Thị Oanh là VĐV nữ đầu tiên của điền kinh Việt Nam có 10 lần liên tiếp vô địch 1 nội dung được tổ chức tại giải vô địch quốc gia Marathon. Hiện tại, VĐV giữ kỷ lục có số lần liên tiếp vô địch 1 nội dung trong giải đấu là Đỗ Quốc Luật (11 lần liên tiếp, nội dung 10km nam chuyên nghiệp).

Tại nội dung 5km nữ ở giải lần này, về nhì là Bùi Thị Thu Hà (17’15”). Tháng 12 năm ngoái, Bùi Thị Thu Hà là gương mặt từng giành HCĐ marathon – 42km nữ cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Về thứ 3 là VĐV Nguyễn Thu Quyên (17’15”). Đáng chú ý, tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Ngân đã bị ngã khi gần về đích của nội dung, và cô không thể hoàn thành thành tích thi đấu năm nay.

Trong một số kết quả khác, BTC đã ghi nhận vô địch 21km nam là Dương Minh Hùng (1 giờ 10 phút 03 giây) còn vô địch nữ là Lê Thị Lam (1 giờ 20 phút 18 giây). VĐV Nguyễn Trung Cường thi đấu nội dung 21km nam nhưng chỉ được tính kết quả kiểm tra chuyên môn, không được nhận thành tích chính thức. Về nhất nội dung 10km nam là tuyển thủ Lương Đức Phước (31’55”), hạng nhì là Phạm Tiến Sản và hạng 3 là Đào Minh Chí.

MINH CHIẾN

