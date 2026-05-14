Tổ điền kinh 100m nữ Việt Nam tập huấn tại Pháp

Đội điền kinh cự ly ngắn của Việt Nam được tập huấn tại Pháp để nâng cao trình độ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 14-5, tuyển thủ điền kinh nội dung 100m nữ của Việt Nam được di chuyển tới Pháp bắt đầu chương trình tập huấn kéo dài trong 3 tuần. Với sự chuẩn bị chuyên môn nhóm tuyển thủ nữ có tốc độ ngắn tốt nhất của điền kinh Việt Nam lúc này là Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý và Phùng Thị Huệ sang Pháp tập luyện.

Đây là đợt tập huấn quốc tế thứ 2 trong năm nay của đội cự ly ngắn nữ. Tháng 4 vừa qua, nhóm tuyển thủ trên đã tập huấn tại Trung Quốc. HLV Vũ Ngọc Lợi trực tiếp huấn luyện chuyên môn cho các tuyển thủ ở kỳ tập huấn tại Trung Quốc. Lần này, vị HLV nhiều kinh nghiệm này tiếp tục đồng hành với các học trò tại Pháp. “Chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị tốt nhất chuyên môn để các VĐV có thể lực cũng như chỉ số thành tích hiệu qua từ đợt tập luyện tại Pháp”, HLV Vũ Ngọc Lợi bày tỏ.

SEA Games 33-2025 đã là cuộc thi đấu kiểm chứng phong độ của từng tuyển thủ kể trên. Trước đó, họ từng tham dự giải vô địch tiếp sức châu Á 2024 và để lại những kết quả khả quan. Trên đường chạy ở SEA Games 33-2025, các tuyển thủ lần lượt giành được thành tích trong các cuộc tranh tài tốc độ gồm HCĐ 100m (Hà Thị Thu, 11”58), HCB 200m (Lê Thị Cẩm Tú, 23”14), HCB tiếp sức 4x100m (Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc, Hà Thị Thu, 43”91). Trong đó, kết quả của Lê Thị Cẩm Tú đã phá kỷ lục quốc gia đối với nội dung 200m.

Sau chương trình tập huấn tại Trung Quốc, các VĐV cự ly ngắn 100m, 200m nữ của điền kinh Việt Nam đã tham dự giải Singapore mở rộng 2026 mới đây. Các VĐV đã đạt được 3 kết quả quan trọng là HCV 100m (Phùng Thị Huệ), HCV 200m (Lê Thị Cẩm Tú) và HCV tiếp sức 4x100m nữ.

Chương trình tập huấn tại Pháp thực hiện theo sự ký kết giữa Hội hữu nghị hợp tác Việt Nam – Pháp và Hiệp hội thể thao Cộng đồng Pháp ngữ về hợp tác trong lĩnh vực thể thao với Cục TDTT Việt Nam. Các VĐV điền kinh Việt Nam của nội dung tiếp sức 4x400m nữ đã tham gia đợt tập huấn đầu tiên vào tháng 10-2025. Lần này, VĐV của nội dung 100m nữ là những người tiếp theo tới Pháp tập huấn.

Ngoài ý nghĩa thử nghiệm để nắm bắt sự hiệu quả của tập huấn tại Pháp, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam chờ đợi chương trình mang lại tín hiệu mới về chuyên môn để các đội tuyển thể thao tiếp tục cử con người sang Pháp tập luyện.

MINH CHIẾN